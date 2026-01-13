Le set de raccordement est un set d'expansion du système efficace d'arrosage Kärcher Rain System® et contient 4 embouts en T, 4 embouts en I et 5 embouts d'extrémité. L'embout en T permet le raccordement de trois flexibles Kärcher Rain System® ou du flexible microporeux l'un à l'autre, l'embout en I fait le raccordement de deux flexibles. La sortie latérale de l'embout en T contient un réglage du débit et par conséquent de la pression et convient parfaitement au raccordement du flexible microporeux. L'embout en I est parfait pour raccorder le flexible microporeux au bout du flexible Kärcher Rain System® ou pour raccorder deux flexibles Kärcher Rain System®. À l'aide de l'embout d'extrémité, les flexibles installés ou raccourcis peuvent être refermés à n'importe quel endroit. L'installation des flexibles ne demande aucun outil et se fait tout simplement: le flexible est poussé sur l'embout de raccord ou d'extrémité et fixé à l'aide d'un écrou de raccordement. Le Kärcher Rain System® peut être adapté à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.