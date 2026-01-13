Le tuyau d'alimentation est la partie principale du Kärcher Rain System® . Il distribue l'eau de façon égale dans le système. Les machons goutte-à-goutte, de pulvérisation et d'étanchéité peuvent être fixés parfaitement à ce tuyau. Le tuyau peut être raccourci ou rallongé au besoin à l'aide des embouts en I ou remifié avec les embouts en T. Par exemple, le tuyau d'alimentation peut être raccordé avec les embouts de raccordement. Le tuyau a une longueur de 10 m. Le renforcement tressé est résisant aux pressions en ne contient pas de phthalates, cadmium, barium ni de plomb, et ne nuit par conséquent pas à la santé. Le revêtement extérieur résistant aux intempéries et aux UV protège les matériaux et une chouche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le flexible. Le tuyau peut tout simplement être installé, sans besoin d'outils. Le Kärcher Rain System® combine les avantagesd'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel, il travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation.