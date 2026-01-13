Raccord 3 voies en T avec réglage du débit
Le raccord 3 voies en T avec réglagle du débit permet une connexion entre plusieurs sections du Kärcher Rain System.
L'embout en T avec régulateur fait partie du Kärcher Rain System®. Il raccorde trois flexibles Kärcher Rain System® ou flexibles microporeux l'un à l'autre et permet la mise en place de deux lignes de flexibles indépendants. Cela permet d'adapter le système parfaitement aux besoins individuels. L'embout en T permet un débit réglable et par conséquent un réglage de la pression en convient parfaitement au raccordement du flexible microporeux. Le tuyau peut être installé facilement sans besoin d'outils. Le flexible est poussé tout simplement sur l'embout en T et fixé à l'aide d'un écrou de raccordement. Le système très efficace Kärcher Rain System® combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel, il travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation. Le Kärcher Rain System® peut êtreadapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.
Caractéristiques et avantages
Sortie latérale avec débit réglable
- Arrosable ciblé en fonction des besoins des plantes
- Le raccord est parfait pour connecter des tuyaux
Raccord en T - 3 connexions
- Pour la connexion du tuyau du Kärcher Rain System et du tuyau micro poreux
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Pression maximum (bar)
|4
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|108 x 102 x 33
Inclus dans la livraison
- Raccord en T avec vanne de régulation: 2 Pièce(s)
Équipement
- Débit d'eau peut être réglé
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Parterre de fleurs