Le Kärcher Rain System est un système offrant une répartition homogène de l’eau avec un débit réduit et une pression constante. Un système intuitif et facile à utiliser, des produits garantis sans matériaux polluants, tels sont les principaux atouts de ce système. Un set complet, une offre simple et claire et un concept « prêt à emporter » incluant un casier de rangement réutilisable pour les accessoires et les connecteurs.