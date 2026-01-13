Kärcher Rain Box
Le Kärcher Rain System est un système offrant une répartition homogène de l’eau avec un débit réduit et une pression constante. Un système intuitif et facile à utiliser, des produits garantis sans matériaux polluants, tels sont les principaux atouts de ce système. Un set complet, une offre simple et claire et un concept « prêt à emporter » incluant un casier de rangement réutilisable pour les accessoires et les connecteurs.
Caractéristiques et avantages
Kit complet
- Kit de démarrage complet Kärcher Rain System
- Prêt à l'emploi: tous les composants sont inclus pour le faire fonctionner
Goutteurs avec système de régulation
- Arrosable ciblé en fonction des besoins des plantes
Fixation sur le tuyau d'alimentation Kärcher
- Montage facile et précis
Goutteurs avec pic de fixation
- Installation sans outils
Goutteur refermable
- Les goutteurs et micro-asperseurs sont facilement montable et démontable
Possibilité de rajouter des composants
- Pas besoin d'un planning étendu.
Avec tuyau Kärcher Rain System
- Pose facile
Raccord en T avec vanne de régulation
- Réglage optimal du débit d'eau pour le tuyau micro-poreux.
Extensible
- Peut être combiné avec d'autres accessoires du Kärcher Rain System,
Spécifications
Données techniques
|Pression maximum (bar)
|4
|Couleur
|Jaune
|Poids (kg)
|2,7
|Poids avec emballage (kg)
|3,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 289 x 113
Inclus dans la livraison
- Filtre incl.
- Raccord en T avec vanne de régulation: 4 Pièce(s)
- Raccord 2 voies: 4 Pièce(s)
- Raccords de fin de ligne, grand modèle: 5 Pièce(s)
- Gouteurs: 10 Pièce(s)
- Pics de fixation: 5 Pièce(s)
- Flexible micro-poreux: 10 m
- Tuyau Kärcher Rain System™: 1/2″, 1 x 15 m
- Connecteur: 2 Pièce(s)
- Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4: 1 Pièce(s)
Équipement
- Débit d'eau peut être réglé
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Parterre de fleurs
- Haies
- Plantation en ligne
