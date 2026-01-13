Raccord universel Premium
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse.
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). La bague aluminium anodisée fixe plus efficacement le tuyau. Les pattes internes allongées permettent une grande résistance pour un maintient optimal. Le raccord bi matière grip rend le produit confortable pour une meilleure prise en main.
Caractéristiques et avantages
Grip plastique souple
- Pour une prise en main facile.
Bague aluminium anodisé pour le flexible
- Robustesse garantie.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|65 x 39 x 40
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
RÉCOMPENSES
Raccord rapide Premium Universal
Le raccord rapide Premium Universal a obtenu la note « Bien » (1,5) au test pratique du magazine « selbst ist der Mann ».