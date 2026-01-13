La nouvelle lance d’arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s’adapte à toutes vos problématiques d’arrosage floral. * 6 jets différents : un jet pour chaque application * Lance téléscopique (70-105 cm) : pour régler la longueur de travail * Tête orientable 180° : pour les endroits difficiles d'accès * Bague de protection renforcée amovible : protège la lance et facilite son nettoyage * Soft grip ergonomique : meilleure prise en main * Grande commande à la poignée