Lance d'arrosage télescopique Premium
La nouvelle lance d’arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s’adapte à toutes vos problématiques d’arrosage floral.
Caractéristiques et avantages
6 types de jetsPour un arrosage sur demande
Lance télescopique (70-105 cm)Pour toutes les applications
Réglage du débit et interrupteur ON/OFFPour une manipulation facile et aisée
Tête d'arrosage orientable à 180°
- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Crochet de suspension
- Simplicité : le support est facile à ajuster
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|780 x 150 x 66
Équipement
- Jet conique
- Jet brumisateur
- Jet plat horizontal
- Jet crayon
- Jet large pour arrosage
- Jet plat vertical
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage de tous types de jardin
- Pour l'arrosage des jardinières
- Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
