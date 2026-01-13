Lance d'arrosage télescopique Premium

La nouvelle lance d’arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s’adapte à toutes vos problématiques d’arrosage floral.

La nouvelle lance d’arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s’adapte à toutes vos problématiques d’arrosage floral. * 6 jets différents : un jet pour chaque application * Lance téléscopique (70-105 cm) : pour régler la longueur de travail * Tête orientable 180° : pour les endroits difficiles d'accès * Bague de protection renforcée amovible : protège la lance et facilite son nettoyage * Soft grip ergonomique : meilleure prise en main * Grande commande à la poignée

Caractéristiques et avantages
Lance d'arrosage télescopique Premium: 6 types de jets
6 types de jets
Pour un arrosage sur demande
Lance d'arrosage télescopique Premium: Lance télescopique (70-105 cm)
Lance télescopique (70-105 cm)
Pour toutes les applications
Lance d'arrosage télescopique Premium: Réglage du débit et interrupteur ON/OFF
Réglage du débit et interrupteur ON/OFF
Pour une manipulation facile et aisée
Tête d'arrosage orientable à 180°
  • Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Crochet de suspension
  • Simplicité  : le support est facile à ajuster
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,5
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 780 x 150 x 66

Équipement

  • Jet conique
  • Jet brumisateur
  • Jet plat horizontal
  • Jet crayon
  • Jet large pour arrosage
  • Jet plat vertical
Lance d'arrosage télescopique Premium
Lance d'arrosage télescopique Premium
Lance d'arrosage télescopique Premium
Lance d'arrosage télescopique Premium
Lance d'arrosage télescopique Premium
Lance d'arrosage télescopique Premium
Videos
Domaines d'utilisation
  • Arrosage
  • Pour l'arrosage de tous types de jardin
  • Pour l'arrosage des jardinières
  • Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
  • Appareils et outils de jardinage
Accessoires