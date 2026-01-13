La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). La bague aluminium anodisée fixe plus efficacement le tuyau. Les pattes internes allongées permettent une grande résistance pour un maintient optimal. Le raccord bi matière grip rend le produit confortable pour une meilleure prise en main. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d’arrosage sans aucune éclaboussure.