Raccord universel Premium aquastop
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). La bague aluminium anodisée fixe plus efficacement le tuyau. Les pattes internes allongées permettent une grande résistance pour un maintient optimal. Le raccord bi matière grip rend le produit confortable pour une meilleure prise en main. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d’arrosage sans aucune éclaboussure.
Caractéristiques et avantages
Grip plastique souple
- Pour une prise en main facile.
Bague aluminium anodisé pour le flexible
- Robustesse garantie.
Aqua Stop
- Pour enlever sans risque les accessoires, sans projection d'eau
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|70 x 33 x 40