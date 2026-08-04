Les boucles de la bonnette auto-agrippante sont majoritairement en coton et spécialement adaptées au lavage direct et à l'entretien des sols huilés ou cirés en liège, bois et parquet. Détail important : le faible poids de la bonnette réduit les coûts de reconditionnement, puisque cela permet de laver davantage de bonnettes dans une charge de lavage. Pour un nettoyage optimal et pour éviter de trop humidifier le sol, aspergez la bonnette avec 150 % de son poids en liquide de nettoyage selon la méthode de reconditionnement. L'étape de séchage de la surface est généralement inutile.