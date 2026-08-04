Frange auto-agrippante en coton 40 cm

Frange en coton avec fixation auto-agrippante pour le lavage des sols huilés ou cirés en liège, bois et parquet. Idéale pour une utilisation selon la méthode de nettoyage par préimprégnation.

Les boucles de la bonnette auto-agrippante sont majoritairement en coton et spécialement adaptées au lavage direct et à l'entretien des sols huilés ou cirés en liège, bois et parquet. Détail important : le faible poids de la bonnette réduit les coûts de reconditionnement, puisque cela permet de laver davantage de bonnettes dans une charge de lavage. Pour un nettoyage optimal et pour éviter de trop humidifier le sol, aspergez la bonnette avec 150 % de son poids en liquide de nettoyage selon la méthode de reconditionnement. L'étape de séchage de la surface est généralement inutile.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Autoagrippant
Matériau 70% Cotton / 30 % Polyethylène
Matière textile Mélange coton-polyester
Type de fabrication Tissu support PET avec boucles tuftées
Structure du textile Velours bouclé
Température de lavage (°C) max. 60
Recommandation de lavage (°C) 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 250
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 105
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Frange à scratch, coton, 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Détergents