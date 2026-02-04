Adapter T
Ιδανικός για σύνδεση με τα λάστιχα υψηλής πίεσης Kärcher Home & Garden που διαθέτουν σύστημα κουμπωτής τοποθέτησης τύπου κλιπ: Ο προσαρμογέας του λάστιχου για την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού.
Ο προσαρμογέας του λάστιχου επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη σύνδεση της τηλεσκοπικής κάνης ψεκασμού σε ένα λάστιχο με μηχανισμό κουμπωτής τοποθέτησης κλιπ (χωρίς αντάπτορα Quick Connect).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας για τη σύνδεση της τηλεσκοπικής κάνης ψεκασμού του πιστολιού με σκανδάλη στο λάστιχο (χωρίς Quick Connect)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|131 x 28 x 35