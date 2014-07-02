Τηλεσκοπική κάνη 4μ.

Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.

Με την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 m – 4 m), ακόμα και δυσπρόσιτες επιφάνειες, όπως οι προσόψεις, μπορούν να καθαριστούν εύκολα. Ο πρακτικός ιμάντας ώμου κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά και το ενσωματωμένο και εργονομικά ρυθμιζόμενο πιστόλι με σκανδάλη εγγυάται βέλτιστη φιλικότητα προς τον χρήστη. Με βάρος μόλις 2 κιλά, η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού Kärcher είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση. Η βολική σύνδεση μπαγιονέτ επιτρέπει τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων Kärcher.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό ρυθμιζόμενο πιστόλι
  • Χάρη στην εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή και το μικρό βάρος, η συσκευή είναι ελαφριά και εύκολη στη μεταφορά
Βάρος περίπου 2 κιλά
  • Για τον καθαρισμό των δυσπρόσιτων σημείων (ειδικά σε μεγάλο ύψος)
Ιμάντας για τον ώμο
  • Εύκολο στη χρήση
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 2,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 4177 x 92 x 240
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Πρόσοψη
  • Αίθρια
Εξαρτήματα