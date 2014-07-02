Με την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 m – 4 m), ακόμα και δυσπρόσιτες επιφάνειες, όπως οι προσόψεις, μπορούν να καθαριστούν εύκολα. Ο πρακτικός ιμάντας ώμου κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά και το ενσωματωμένο και εργονομικά ρυθμιζόμενο πιστόλι με σκανδάλη εγγυάται βέλτιστη φιλικότητα προς τον χρήστη. Με βάρος μόλις 2 κιλά, η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού Kärcher είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση. Η βολική σύνδεση μπαγιονέτ επιτρέπει τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων Kärcher.