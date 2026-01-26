Ακροφύσια αντικατάστασης T Racer
Τα υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης εξασφαλίζουν την εύκολη αλλαγή ακροφυσίων και είναι κατάλληλα για τα εξαρτήματα καθαρισμού επιφανειών T-Racer T 7 Plus, T 5 και T 450.
Με τα υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης συνεπάγεται ότι τα ακροφύσια των εξαρτημάτων T-Racer T 7 Plus, T 5 και T 450 μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα και εύκολα. Περιλαμβάνονται τρία ζευγάρια ακροφυσίων για διαφορετικές κατηγορίες απόδοσης πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης, καθώς και δύο βραχίονες για στερέωση στη θέση τους. Για τα εξαρτήματα T-Racer T 7 Plus και Τ 450, περιλαμβάνεται στο σετ ένα ακροφύσιο ισχύος για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών, καθώς και ένα ακροφύσιο έκπλυσης για το ξέβγαλμα της καθαρισμένης περιοχής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ακροφύσιο αντικατάστασης
Υψηλή πίεση – επίπεδη δέσμη
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|17 x 17 x 18
Για άλλα μοντέλα, παρακαλώ επικοινωνήστε με έναν από τους συνεργάτες service μας ή εμπόρους Kärcher