Με τα υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης συνεπάγεται ότι τα ακροφύσια των εξαρτημάτων T-Racer T 7 Plus, T 5 και T 450 μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα και εύκολα. Περιλαμβάνονται τρία ζευγάρια ακροφυσίων για διαφορετικές κατηγορίες απόδοσης πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης, καθώς και δύο βραχίονες για στερέωση στη θέση τους. Για τα εξαρτήματα T-Racer T 7 Plus και Τ 450, περιλαμβάνεται στο σετ ένα ακροφύσιο ισχύος για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών, καθώς και ένα ακροφύσιο έκπλυσης για το ξέβγαλμα της καθαρισμένης περιοχής.