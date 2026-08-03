Η βούρτσα για λεπτομέρειες συνδυάζει την επίδραση μιας επίπεδης ροής νερού και τη μηχανική καθαριστική δύναμη των τριχών για τον ενδελεχή καθαρισμό δυσπρόσιτων και γωνιακών περιοχών, για παράδειγμα σε ποδήλατα. Η βρωμιά χαλαρώνει και απομακρύνεται άμεσα. Δεδομένου ότι το νερό χρησιμοποιείται μόνο όταν ενεργοποιείται η σκανδάλη της συσκευής, η κατανάλωση νερού μπορεί να ελεγχθεί πολύ αποτελεσματικά και ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα εξοικονομείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η βούρτσα τοποθετείται απευθείας στο πιστόλι. Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να αντικατασταθεί εάν είναι απαραίτητο. Η βούρτσα για λεπτομέρειες είναι συμβατή με όλους τους φορητούς καθαριστές εξωτερικού χώρου OC 3.