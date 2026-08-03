ΒΟΥΡΤΣΑ
Η μικρή και ισχυρή βούρτσα λεπτομεριών για φορητό καθαρισμό εγγυάται την στοχευμένη αφαίρεση της βρωμιάς σε δυσπρόσιτα σημεία. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο πιστόλι του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.
Η βούρτσα για λεπτομέρειες συνδυάζει την επίδραση μιας επίπεδης ροής νερού και τη μηχανική καθαριστική δύναμη των τριχών για τον ενδελεχή καθαρισμό δυσπρόσιτων και γωνιακών περιοχών, για παράδειγμα σε ποδήλατα. Η βρωμιά χαλαρώνει και απομακρύνεται άμεσα. Δεδομένου ότι το νερό χρησιμοποιείται μόνο όταν ενεργοποιείται η σκανδάλη της συσκευής, η κατανάλωση νερού μπορεί να ελεγχθεί πολύ αποτελεσματικά και ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα εξοικονομείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η βούρτσα τοποθετείται απευθείας στο πιστόλι. Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να αντικατασταθεί εάν είναι απαραίτητο. Η βούρτσα για λεπτομέρειες είναι συμβατή με όλους τους φορητούς καθαριστές εξωτερικού χώρου OC 3.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λεπτή αλλά αποτελεσματική βούρτσα για λεπτομέρειεςΕνδελεχής απομάκρυνση των συσσωρευμένων ακαθαρσιών ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Αφαιρούμενη κεφαλή βούρτσαςΕύκολη μετατροπή για υγιεινό καθαρισμό ανά πάσα στιγμή.
Μπορεί να τοποθετηθεί στο πιστόλι με σκανδάληΧειρισμός με το ένα χέρι για μεγαλύτερη ευελιξία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|200 x 35 x 48
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)