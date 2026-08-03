ΒΟΥΡΤΣΑ

Η μικρή και ισχυρή βούρτσα λεπτομεριών για φορητό καθαρισμό εγγυάται την στοχευμένη αφαίρεση της βρωμιάς σε δυσπρόσιτα σημεία. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο πιστόλι του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.

Η βούρτσα για λεπτομέρειες συνδυάζει την επίδραση μιας επίπεδης ροής νερού και τη μηχανική καθαριστική δύναμη των τριχών για τον ενδελεχή καθαρισμό δυσπρόσιτων και γωνιακών περιοχών, για παράδειγμα σε ποδήλατα. Η βρωμιά χαλαρώνει και απομακρύνεται άμεσα. Δεδομένου ότι το νερό χρησιμοποιείται μόνο όταν ενεργοποιείται η σκανδάλη της συσκευής, η κατανάλωση νερού μπορεί να ελεγχθεί πολύ αποτελεσματικά και ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα εξοικονομείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η βούρτσα τοποθετείται απευθείας στο πιστόλι. Η κεφαλή της βούρτσας μπορεί να αντικατασταθεί εάν είναι απαραίτητο. Η βούρτσα για λεπτομέρειες είναι συμβατή με όλους τους φορητούς καθαριστές εξωτερικού χώρου OC 3.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΒΟΥΡΤΣΑ: Λεπτή αλλά αποτελεσματική βούρτσα για λεπτομέρειες
Λεπτή αλλά αποτελεσματική βούρτσα για λεπτομέρειες
Ενδελεχής απομάκρυνση των συσσωρευμένων ακαθαρσιών ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.
ΒΟΥΡΤΣΑ: Αφαιρούμενη κεφαλή βούρτσας
Αφαιρούμενη κεφαλή βούρτσας
Εύκολη μετατροπή για υγιεινό καθαρισμό ανά πάσα στιγμή.
ΒΟΥΡΤΣΑ: Μπορεί να τοποθετηθεί στο πιστόλι με σκανδάλη
Μπορεί να τοποθετηθεί στο πιστόλι με σκανδάλη
Χειρισμός με το ένα χέρι για μεγαλύτερη ευελιξία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 200 x 35 x 48
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ποδήλατα
  • Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)