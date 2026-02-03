Για όποιον χρειάζεται μία λύση καθαρισμού εν κινήσει που μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί ακόμη και στον μικρότερο χώρο: το συμπαγές και ελαφρύ φορητό πλυστικό OC 3 Foldable της Kärcher διαθέτει αναδιπλούμενο δοχείο νερού. Αυτό μπορεί να διπλωθεί σε ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας σε ελάχιστο χρόνο και επιτρέπει την αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Με την μπαταρία ιόντων λιθίου, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρονοβόρα προετοιμασία: απλά γέμισε με νερό και ξεκίνα. Μια οθόνη LED παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Ο εύκαμπτος σωλήνας πίεσης μήκους 1,8 μέτρων εξασφαλίζει βέλτιστη ελευθερία κινήσεων κατά τον καθαρισμό. Είτε στο κάμπινγκ, είτε μετά από μια βόλτα με ποδήλατο είτε στον κήπο στο σπίτι - το φορητό πλυστικό μηχάνημα πίεσης είναι η ιδανική λύση για γρήγορο καθάρισμα. Διατίθεται μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων για την επέκταση των πεδίων εφαρμογής.