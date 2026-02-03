επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 3 Foldable
Με αναδιπλούμενο δοχείο νερού, εύκολο στη μεταφορά, εύκολο στην αποθήκευση και ευέλικτο: το φορητό πλυστικό μηχάνημα OC 3 foldable με μπαταρία ιόντων λιθίου για φορητό καθαρισμό.
Για όποιον χρειάζεται μία λύση καθαρισμού εν κινήσει που μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί ακόμη και στον μικρότερο χώρο: το συμπαγές και ελαφρύ φορητό πλυστικό OC 3 Foldable της Kärcher διαθέτει αναδιπλούμενο δοχείο νερού. Αυτό μπορεί να διπλωθεί σε ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας σε ελάχιστο χρόνο και επιτρέπει την αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Με την μπαταρία ιόντων λιθίου, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρονοβόρα προετοιμασία: απλά γέμισε με νερό και ξεκίνα. Μια οθόνη LED παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Ο εύκαμπτος σωλήνας πίεσης μήκους 1,8 μέτρων εξασφαλίζει βέλτιστη ελευθερία κινήσεων κατά τον καθαρισμό. Είτε στο κάμπινγκ, είτε μετά από μια βόλτα με ποδήλατο είτε στον κήπο στο σπίτι - το φορητό πλυστικό μηχάνημα πίεσης είναι η ιδανική λύση για γρήγορο καθάρισμα. Διατίθεται μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων για την επέκταση των πεδίων εφαρμογής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποτελεσματική και ήπια χαμηλή πίεσηΤο πλεονέκτημα της χαμηλής πίεσης: αποτελεσματικός και ταυτόχρονα πολύ απαλός καθαρισμός, ιδανικός για ευαίσθητες επιφάνειες. Το τυπικό ακροφύσιο με επίπεδο πίδακα καθαρίζει αξιόπιστα και με ακρίβεια ακόμη και δυσπρόσιτα σημεία. Το ακροφύσιο ψεκασμού κώνου είναι κατάλληλο για ακόμη πιο ευαίσθητο καθάρισμα, για παράδειγμα ποδιών σκύλου.
Καινοτόμο, αναδιπλούμενο δοχείοΜεγάλη χωρητικότητα (8 λίτρα) της εύκαμπτης δεξαμενής νερού, η οποία μπορεί να διπλωθεί σε ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Μειωμένη απαίτηση χώρου: ο εύκαμπτος σωλήνας και το πιστόλι σκανδάλης αποθηκεύονται στη συμπαγή διπλωμένη συσκευή.
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίουΦορητός καθαρισμός ανά πάσα στιγμή χωρίς σύνδεση ρεύματος. Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας για επαναλαμβανόμενη χρήση, χωρίς ενδιάμεση φόρτιση. Η οθόνη LED σηματοδοτεί πότε πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία. Η υποδοχή φόρτισης USB τύπου C στη συσκευή επιτρέπει την ευέλικτη φόρτιση ακόμα και όταν βρίσκεστε εν κινήσει, π.χ. στο αυτοκίνητο ή στο powerbank.
Απλός και βολικός χειρισμός
- Έτοιμο για χρήση οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρονοβόρα προετοιμασία, απλά γεμίστε με νερό και ξεκινήστε.
- Εργονομική λαβή μεταφοράς με στερέωση εύκαμπτου σωλήνα για εύκολη μεταφορά.
- Η δεξαμενή νερού μπορεί να γεμίσει εύκολα και άνετα χάρη στο μεγάλο άνοιγμα.
Μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων
- Εκτεταμένα αξεσουάρ για την επέκταση των πεδίων εφαρμογής διατίθενται προαιρετικά.
- Τα κατάλληλα αξεσουάρ για κάθε εργασία καθαρισμού (είτε ποδήλατο, εξοπλισμό εξωτερικού χώρου, έπιπλα κήπου, τον σκύλο ή πολλά άλλα).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εύρος πίεσης
|Χαμηλή πίεση
|Παροχή (l/min)
|max. 2
|Συσκευή με μπαταρία
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|max. 15
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|2,25
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|305 x 298 x 271
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής: Καλώδιο φόρτισης USB-C 5 V / 2 A + προσαρμογέας (1 τεμάχιο το καθένα)
- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
Εξοπλισμός
- Όγκος δοχείου νερού: 8 l
- Μήκος σωλήνα: 1.8 m
- Τύπος σωλήνα: Εύκαμπτος σωλήνας χαμηλής πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Πιστόλι σκανδάλης πίεσης: Πιστόλι σκανδάλης χαμηλής πίεσης
- Φίλτρο συσκευής
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Αθλητικός εξοπλισμός (σανίδα του σερφ, καγιάκ, stand-up paddle board)
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Μπουκάλια με λουλούδια