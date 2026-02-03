επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 4
Το compact πλυστικό μηχάνημα με μπαταρία ιόντων λιθίου και δεξαμενή νερού για καθαρισμό εν κινήσει χωρίς παροχή ρεύματος ή σύνδεση νερού - βέλτιστη απόδοση καθαρισμού για πολλές εφαρμογές.
Συμπαγές και φορητό: το OC 4 είναι το πλυστικό μηχάνημα χειρός με μπαταρία της Kärcher, ιδανικό για όποιον χρειάζεται μια λύση καθαρισμού εν κινήσει. Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και τη μεγάλη δεξαμενή νερού 8 λίτρων, μπορείς να καθαρίσεις χωρίς να εξαρτάσαι από παροχή ρεύματος ή σύνδεση νερού. Απλώς γέμισε με νερό και ξεκίνα. Χάρη στην τεχνολογία ακροφυσίων Kärcher, ο καθαρισμός μπορεί να είναι απαλός αλλά αποτελεσματικός. Είτε στο κάμπινγκ, μετά από μια βόλτα με ποδήλατο, μια λασπωμένη πεζοπορία ή απλά στον κήπο του σπιτιού - το OC 4 είναι η ιδανική γρήγορη λύση για μια ποικιλία εργασιών καθαρισμού. Ένα φως LED παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και την υπολειπόμενη ισχύ. Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο - η συσκευή και τυχόν αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν μέσα στην άδεια δεξαμενή νερού για εξοικονόμηση χώρου. Ο σπειροειδής σωλήνας μήκους 2,8 μέτρων παρέχει ευελιξία και μεγάλη ακτίνα κίνησης. Το πιστόλι ψεκασμού διαθέτει λειτουργία κουμπώματος για μεγαλύτερη άνεση. Μια μεγάλη ποικιλία προαιρετικών αξεσουάρ είναι διαθέσιμη για ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα εφαρμογών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καθαρισμός εν κινήσειΗ δεξαμενή νερού 8 λίτρων και η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία κάνουν τον καθαρισμό εν κινήσει εύκολο - ακόμα και χωρίς παροχή νερού ή σύνδεση ρεύματος. Η δεξαμενή μπορεί να αφαιρεθεί για γέμισμα από μια βρύση ή άλλες πηγές νερού και, χάρη στο καπάκι που δεν στάζει, μπορεί να μεταφερθεί χωρίς ανησυχία, π.χ. στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Ευέλικτο για χρήση σε πολλές διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, π.χ. για ποδήλατα, εξοπλισμό κήπου και κάμπινγκ, σκύλους ή καροτσάκια.
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίουΜια φόρτιση μπαταρίας δίνει χρόνο λειτουργίας έως και 22 λεπτά, αρκετό για να καθαρίσετε καλά πολλά βρώμικα αντικείμενα, όπως ποδήλατα ή έπιπλα κήπου. Η λυχνία LED παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Η υποδοχή φόρτισης USB τύπου C επιτρέπει την ευέλικτη φόρτιση ακόμη και όταν βρίσκεστε έξω, π.χ. στο αυτοκίνητο ή από ένα powerbank.
Έξυπνη αποθήκευσηΚαταλαμβάνει ελάχιστο χώρο κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση - η συσκευή, ο σωλήνας και το πιστόλι μπορούν να συσκευαστούν μέσα στην άδεια δεξαμενή νερού. Οι τσάντες αξεσουάρ, διαθέσιμες ως προαιρετικά πρόσθετα, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν μέσα στη δεξαμενή. Εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου στην αποθήκευση.
Αποτελεσματική και απαλή χαμηλή πίεση
- Χάρη στην αποδοτική τεχνολογία ακροφυσίων της Kärcher, το πλυστικό μηχάνημα καθαρίζει απαλά και εξοικονομεί νερό ταυτόχρονα. Η βρωμιά αφαιρείται πολύ αποτελεσματικά.
- Ιδανική επιλογή για την προστασία ευαίσθητων εξαρτημάτων σε ποδήλατα, όπως ρουλεμάν, σφραγίδες ή πλήμνες.
- Αξιόπιστος και ακριβής καθαρισμός, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Απλός και βολικός χειρισμός
- Δεν απαιτείται περίπλοκη ρύθμιση. Απλώς γεμίστε με νερό και είναι έτοιμο για χρήση.
- Το πιστόλι ψεκασμού διαθέτει λειτουργία κλειδώματος για εύκολο ψεκασμό χωρίς διακοπή.
- Ο σπειροειδής σωλήνας μήκους 2,8 m προσφέρει μεγάλη ακτίνα εργασίας.
Μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων
- Εκτεταμένα αξεσουάρ για την επέκταση των πεδίων εφαρμογής διατίθενται προαιρετικά.
- Τα κατάλληλα αξεσουάρ για κάθε εργασία καθαρισμού (είτε ποδήλατο, εξοπλισμό εξωτερικού χώρου, έπιπλα κήπου, τον σκύλο ή πολλά άλλα).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εύρος πίεσης
|Χαμηλή πίεση
|Παροχή (l/min)
|max. 2
|Συσκευή με μπαταρία
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|max. 22
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|3,5
|Χρώμα
|γκρι
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής: Καλώδιο φόρτισης USB-C 5 V / 2 A + προσαρμογέας (1 τεμάχιο το καθένα)
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Όγκος δοχείου νερού: 8 l
- Μήκος σωλήνα: 2.8 m
- Τύπος σωλήνα: Σπειροειδής σωλήνας χαμηλής πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Πιστόλι σκανδάλης πίεσης: Πιστόλι σκανδάλης χαμηλής πίεσης
- Φίλτρο συσκευής
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Αθλητικός εξοπλισμός (σανίδα του σερφ, καγιάκ, stand-up paddle board)
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Μπουκάλια με λουλούδια