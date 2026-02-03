Συμπαγές και φορητό: το OC 4 είναι το πλυστικό μηχάνημα χειρός με μπαταρία της Kärcher, ιδανικό για όποιον χρειάζεται μια λύση καθαρισμού εν κινήσει. Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και τη μεγάλη δεξαμενή νερού 8 λίτρων, μπορείς να καθαρίσεις χωρίς να εξαρτάσαι από παροχή ρεύματος ή σύνδεση νερού. Απλώς γέμισε με νερό και ξεκίνα. Χάρη στην τεχνολογία ακροφυσίων Kärcher, ο καθαρισμός μπορεί να είναι απαλός αλλά αποτελεσματικός. Είτε στο κάμπινγκ, μετά από μια βόλτα με ποδήλατο, μια λασπωμένη πεζοπορία ή απλά στον κήπο του σπιτιού - το OC 4 είναι η ιδανική γρήγορη λύση για μια ποικιλία εργασιών καθαρισμού. Ένα φως LED παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και την υπολειπόμενη ισχύ. Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο - η συσκευή και τυχόν αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν μέσα στην άδεια δεξαμενή νερού για εξοικονόμηση χώρου. Ο σπειροειδής σωλήνας μήκους 2,8 μέτρων παρέχει ευελιξία και μεγάλη ακτίνα κίνησης. Το πιστόλι ψεκασμού διαθέτει λειτουργία κουμπώματος για μεγαλύτερη άνεση. Μια μεγάλη ποικιλία προαιρετικών αξεσουάρ είναι διαθέσιμη για ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα εφαρμογών.