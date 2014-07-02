Ελαστικό λάστιχο καθαρισμού για το εξάρτημα παραθύρων
Ελαστικό λάστιχο καθαρισμού για το εξάρτημα παραθύρων
Ελαστικό μάκτρο για το εργαλείο καθαρισμού τζαμιών ατμοκαθαριστή που μπορεί να αντικατασταθεί. Για άψογο καθαρισμό των επιφανειών ανά πάσα στιγμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελαστικό μάκτρο
- Για την αντικατάσταση φθαρμένου μάκτρου ακροφυσίου καθαρισμού τζαμιών
- Καθαρισμός που δεν αφήνει γραμμές
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|γκρι
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|250 x 100 x 7
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες