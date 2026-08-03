Filter bag RCV 5 Base (Set of 3)
Η υψηλής ποιότητας σακούλες φίλτρου από φλις εξασφαλίζουν την απλή και υγιεινή απομάκρυνση της βρωμιάς και της σκόνης από το μηχάνημα, και είναι ειδικά σχεδιασμένες για το μηχάνημα αναρρόφησης του RCV 5.
Οι σακούλες φίλτρου από ανθεκτικό υλικό φλις είναι ειδικά σχεδιασμένες για το μηχάνημα αναρρόφησης του RCV 5 και ξεχωρίζουν για το εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό και την υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης. Έτσι εξασφαλίζεται η σταθερή υψηλή ισχύς αναρρόφησης του μηχανήματος, με αποτέλεσμα η ρομποτική σκούπα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία. Τρεις σακούλες περιλαμβάνονται στην παράδοση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υλικό φλις για εξαιρετική συγκράτηση σκόνης και σταθερή ισχύ αναρρόφησης
Ανθεκτικό στη φθορά υλικό φλις, ιδιαίτερα κατάλληλο για παρατεταμένη χρήση
Κλειδωμένο άνοιγμα σκόνης για υγιεινή απόρριψη της σακούλας φίλτρου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|3
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|185 x 155 x 145
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Σε χαλιά με χαμηλό πέλος