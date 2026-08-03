Οι σακούλες φίλτρου από ανθεκτικό υλικό φλις είναι ειδικά σχεδιασμένες για το μηχάνημα αναρρόφησης του RCV 5 και ξεχωρίζουν για το εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό και την υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης. Έτσι εξασφαλίζεται η σταθερή υψηλή ισχύς αναρρόφησης του μηχανήματος, με αποτέλεσμα η ρομποτική σκούπα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία. Τρεις σακούλες περιλαμβάνονται στην παράδοση.