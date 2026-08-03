Το φίλτρο Post-Protect είναι κατασκευασμένο από κοκκώδη ενεργό άνθρακα και συμπληρώνει το σετ σταδίων φίλτρανσης του φίλτρου νερού WPC 120 UF αφαιρώντας τους υπολειπόμενους ρύπους και τις ξένες ουσίες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη γεύση του. Το φίλτρο προσφέρει ένα καθαρό και φρέσκο νερό, έτοιμο για ευχάριστη κατανάλωση.