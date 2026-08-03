Φίλτρο Post-Protect
Το φίλτρο Post-Protect είναι το τέταρτο στάδιο φίλτρανσης από τα τέσσερα στάδια του φίλτρου νερού WPC 120 UF, το οποίο εξασφαλίζει μια ευχάριστη γεύση.
Το φίλτρο Post-Protect είναι κατασκευασμένο από κοκκώδη ενεργό άνθρακα και συμπληρώνει το σετ σταδίων φίλτρανσης του φίλτρου νερού WPC 120 UF αφαιρώντας τους υπολειπόμενους ρύπους και τις ξένες ουσίες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη γεύση του. Το φίλτρο προσφέρει ένα καθαρό και φρέσκο νερό, έτοιμο για ευχάριστη κατανάλωση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|71 x 71 x 272
Πεδία εφαρμογής
- Πόσιμο νερό