Τεράστια ισχύς σε ένα μικρό ακροφύσιο:ο φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 045) επιτυγχάνει δεκαπλάσια ισχύ καθαρισμού σε σύγκριση με τα συμβατικά ακροφύσια – χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη σημείου. Και, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επιτυγχάνει έως και 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας. Με μέγ. πίεση 180 bar/18 MPa και θερμοκρασία νερού 60°C, αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Με κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικό δακτύλιο ρουλεμάν για πολύ μεγάλη διάρκεια εργασίας.