Φυσητήρας ρύπων, Μικρό, 045

Έως και 50% μεγαλύτερη απόδοση και επιφάνεια καθαρισμού από το προηγούμενο μοντέλο: με τον νέο φυσητήρα ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 045), η απώλεια ισχύος ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού μεγιστοποιήθηκε.

Τεράστια ισχύς σε ένα μικρό ακροφύσιο:ο φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 045) επιτυγχάνει δεκαπλάσια ισχύ καθαρισμού σε σύγκριση με τα συμβατικά ακροφύσια – χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη σημείου. Και, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επιτυγχάνει έως και 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας. Με μέγ. πίεση 180 bar/18 MPa και θερμοκρασία νερού 60°C, αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Με κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικό δακτύλιο ρουλεμάν για πολύ μεγάλη διάρκεια εργασίας.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έως 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
  • Πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Ελαχιστοποιημένη απώλεια πίεσης και βελτιωμένη ποιότητα ψεκασμού
  • Βελτιωμένη ισχύς καθαρισμού για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων.
Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη στο περιστροφικό ακροφύσιο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σημειακής δέσμης και της επίπεδης ροής
  • Υψηλή απόδοση καθαρισμού και μεγάλη απόδοση επιφάνειας.
Κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικός δακτύλιος ρουλεμάν
  • Μέγιστη διάρκεια ζωής.
Ισχυρή απόδοση καθαρισμού
  • Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους γρήγορα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση (bar) 180
Πίεση (bar) max. 180
Θερμοκρασία (°C) max. 60
Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 45
Μέγεθος Μικρό
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Χρώμα ανθρακί
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3