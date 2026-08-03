Φυσητήρας ρύπων, Μικρό, 045
Έως και 50% μεγαλύτερη απόδοση και επιφάνεια καθαρισμού από το προηγούμενο μοντέλο: με τον νέο φυσητήρα ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 045), η απώλεια ισχύος ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού μεγιστοποιήθηκε.
Τεράστια ισχύς σε ένα μικρό ακροφύσιο:ο φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 045) επιτυγχάνει δεκαπλάσια ισχύ καθαρισμού σε σύγκριση με τα συμβατικά ακροφύσια – χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη σημείου. Και, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επιτυγχάνει έως και 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας. Με μέγ. πίεση 180 bar/18 MPa και θερμοκρασία νερού 60°C, αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Με κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικό δακτύλιο ρουλεμάν για πολύ μεγάλη διάρκεια εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έως 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
- Πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Ελαχιστοποιημένη απώλεια πίεσης και βελτιωμένη ποιότητα ψεκασμού
- Βελτιωμένη ισχύς καθαρισμού για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων.
Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη στο περιστροφικό ακροφύσιο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σημειακής δέσμης και της επίπεδης ροής
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού και μεγάλη απόδοση επιφάνειας.
Κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικός δακτύλιος ρουλεμάν
- Μέγιστη διάρκεια ζωής.
Ισχυρή απόδοση καθαρισμού
- Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους γρήγορα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Πίεση (bar)
|max. 180
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|45
|Μέγεθος
|Μικρό
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3