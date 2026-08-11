Κιτ αξεσουάρ ποδηλάτου
Η ιδανική προσθήκη σε ένα πλυστικό μηχάνημα χαμηλής πίεσης Kärcher: η τσάντα αξεσουάρ ποδηλάτου περιέχει πρακτικά αξεσουάρ που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τον καθαρισμό ποδηλάτων.
Ιδανικό για καθαρισμό ποδηλάτου: με τα αξεσουάρ στην τσάντα αξεσουάρ ποδηλάτου που είναι βελτιστοποιημένα για χρήση με τα πλυστικά μηχανήματα χαμηλής πίεσης Kärcher OC 3 και OC 4, τα ποδήλατα και ο εξοπλισμός ποδηλάτου μπορούν να πλυθούν σχολαστικά αλλά απαλά. Το Multi Jet συνδυάζει τέσσερις τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί απλά περιστρέφοντας την κεφαλή του ακροφυσίου. Η ειδικά διαμορφωμένη βούρτσα με μαλακές τρίχες αφαιρεί ακόμη και επίμονη βρωμιά από δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να γρατζουνίσει τη βαφή. Ο αφρός ψεκασμού και το απορρυπαντικό Natural Bike Cleaner με φυσικά συστατικά αφαιρούν αποτελεσματικά τη χαρακτηριστική βρωμιά του ποδηλάτου προστατεύοντας παράλληλα όλα τα εξαρτήματα. Το απορροφητικό πανί μικροϊνών εξασφαλίζει την τελική λάμψη. Τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν τακτικά στην παρεχόμενη τσάντα, η οποία είναι κατασκευασμένη από υδατοαπωθητικό ύφασμα και έχει ακόμη χώρο για επιπλέον μικρά αξεσουάρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4-σε-1 Multi JetΣυνδυάζει τέσσερις τύπους ψεκασμού (spot, flat, mist και stream jet) σε ένα μόνο ακροφύσιο, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί απλά περιστρέφοντας την κεφαλή του ακροφυσίου.
Αφρώδες jet και φυσικό καθαριστικό ποδηλάτουΦυσικό απορρυπαντικό, διαλύει αποτελεσματικά τη βρωμιά που είναι χαρακτηριστική για τα ποδήλατα, ενώ παράλληλα προστατεύει όλα τα εξαρτήματα του ποδηλάτου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το τζετ αφρού ή το μπουκάλι ψεκασμού.
Βούρτσα ποδηλάτουΗ ειδικά διαμορφωμένη βούρτσα με τις μαλακές τρίχες αφαιρεί ακόμα και την επίμονη βρωμιά από δυσπρόσιτα σημεία χωρίς να γρατζουνίζει το χρώμα.
Πανί από μικροίνες
- Μαλακό και απορροφητικό πανί μικροϊνών για να γυαλίσετε το ποδήλατο μετά τον καθαρισμό και να αποτρέψετε τους λεκέδες από το νερό.
Τσάντα αξεσουάρ
- Κατασκευασμένο από υλικό που πλένεται στο πλυντήριο και απωθεί το νερό – ιδανικό για ταξίδια.
- Όλα τα αξεσουάρ αποθηκεύονται σε ένα μέρος και επιπλέον χώρος για πρόσθετο εξοπλισμό ποδηλάτου.
- Η τσάντα μπορεί να αποθηκευτεί στο άδειο δοχείο νερού μαζί με το Kärcher OC 4.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|80% πολυεστέρας, 20% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|220 x 220 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Αθλητικός εξοπλισμός (σανίδα του σερφ, καγιάκ, stand-up paddle board)
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Μπουκάλια με λουλούδια