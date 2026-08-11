Ιδανικό για καθαρισμό ποδηλάτου: με τα αξεσουάρ στην τσάντα αξεσουάρ ποδηλάτου που είναι βελτιστοποιημένα για χρήση με τα πλυστικά μηχανήματα χαμηλής πίεσης Kärcher OC 3 και OC 4, τα ποδήλατα και ο εξοπλισμός ποδηλάτου μπορούν να πλυθούν σχολαστικά αλλά απαλά. Το Multi Jet συνδυάζει τέσσερις τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί απλά περιστρέφοντας την κεφαλή του ακροφυσίου. Η ειδικά διαμορφωμένη βούρτσα με μαλακές τρίχες αφαιρεί ακόμη και επίμονη βρωμιά από δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να γρατζουνίσει τη βαφή. Ο αφρός ψεκασμού και το απορρυπαντικό Natural Bike Cleaner με φυσικά συστατικά αφαιρούν αποτελεσματικά τη χαρακτηριστική βρωμιά του ποδηλάτου προστατεύοντας παράλληλα όλα τα εξαρτήματα. Το απορροφητικό πανί μικροϊνών εξασφαλίζει την τελική λάμψη. Τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν τακτικά στην παρεχόμενη τσάντα, η οποία είναι κατασκευασμένη από υδατοαπωθητικό ύφασμα και έχει ακόμη χώρο για επιπλέον μικρά αξεσουάρ.