Ποτέ άλλοτε δεν είχατε τέτοιο έλεγχο κατά τον καθαρισμό. Χάρη στα κουμπιά +/- στο πιστόλι υψηλής πίεσης G 180 Q Full Control Plus, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα τα επίπεδα πίεσης και τη δοσολογία του καθαριστικού με το πάτημα ενός κουμπιού. Όλες οι ρυθμίσεις είναι πάντα διαθέσιμες στην οθόνη LCD με μια ματιά, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Το πιστόλι ψεκασμού, που περιλαμβάνει έναν αντάπτορα Quick Connect, είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Full Control των σειρών K 5 Premium, K 7 και K 7 Premium μετά το 2017 ή νεότερα.