Πιστόλι G 180 Q Full Control Plus
Με οθόνη LCD και κουμπιά ελέγχου για την πίεση και τα καθαριστικά: Πιστόλι υψηλής πίεσης G 180 Q Full Plus Control για όλες τις συσκευές Kärcher K 5 Premium, K 7 και K 7 Premium Full Control από το 2017 ή νεότερες.
Ποτέ άλλοτε δεν είχατε τέτοιο έλεγχο κατά τον καθαρισμό. Χάρη στα κουμπιά +/- στο πιστόλι υψηλής πίεσης G 180 Q Full Control Plus, μπορείτε να ελέγξετε εύκολα τα επίπεδα πίεσης και τη δοσολογία του καθαριστικού με το πάτημα ενός κουμπιού. Όλες οι ρυθμίσεις είναι πάντα διαθέσιμες στην οθόνη LCD με μια ματιά, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Το πιστόλι ψεκασμού, που περιλαμβάνει έναν αντάπτορα Quick Connect, είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Full Control των σειρών K 5 Premium, K 7 και K 7 Premium μετά το 2017 ή νεότερα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστόλι αντικατάστασης για το Kärcher Full Control Plus HDR των κατηγοριών K 5 Premium, K 7 και K 7 Full Control του 2017 ή νεότερες
- Για εύκολη αντικατάσταση του πιστολιού ψεκασμού.
πλήκτρα +/– στη λαβή
- Για εύκολο έλεγχο της ρύθμισης πίεσης και της συγκέντρωσης απορρυπαντικού.
Προβολή επιπέδου πίεσης στην οθόνη LCD
- Για εύκολη επιλογή του κατάλληλου επιπέδου πίεσης για το επιλεγμένο αντικείμενο καθαρισμού.
Ένδειξη δόσης καθαριστικού στην οθόνη LCD
- Για εύκολη επιλογή του επιθυμητού όγκου καθαριστικού.
Αντάπτορας Quick Connect
- Σύστημα γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού και του σωλήνα υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8