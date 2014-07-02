Ιδανικό για καθαρισμό σε εσοχές, γωνίες, ακμές και άλλα δυσπρόσιτα σημεία. Μαζί με τη στρογγυλή βούρτσα είναι ιδανικός για διάφορες χρήσεις σε κουζίνες, μπάνια και WC. Κάνει το καθαρισμό των εσοχών εύκολο.