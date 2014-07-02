Στόμιο ακροφυσίου
Κάνει τον καθαρισμό εσοχών και δυσπρόσιτων σημείων εύκολο. Σε συνδυασμό με την στρογγυλή βούρτσα, πολλές διαφορετικές χρήσεις σε κουζίνα, μπάνιο και WC.
Ιδανικό για καθαρισμό σε εσοχές, γωνίες, ακμές και άλλα δυσπρόσιτα σημεία. Μαζί με τη στρογγυλή βούρτσα είναι ιδανικός για διάφορες χρήσεις σε κουζίνες, μπάνια και WC. Κάνει το καθαρισμό των εσοχών εύκολο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύνδεση εξαρτημάτων
- Σύνδεση για βούρτσες, ακροφύσιο ισχύος και προέκταση
Καμπυλωτό σχήμα
- Καλύτερη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|180 x 50 x 40
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Χαλιά
- Περσίδες/ρολά