Τούρμπο μπεκ, Μεγάλο, 035

Κεραμικό ακροφύσιο και δακτυλιωτό έδρανο

Ο φυσητήρας ρύπων με τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού προσφέρει 10 φορές καλύτερη απόδοση καθαρισμού. Κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιος ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής. Περισσότερα στοιχεία: Μέγ. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση (bar) 300
Πίεση (bar) max. 300
Θερμοκρασία (°C) max. 85
Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 35
Μέγεθος Μεγάλο
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Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5