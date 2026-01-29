VP 145, Vario Power Jet για K 4–K 5
Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 4–K 5. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.
Η κάνη ψεκασμού Vario-Power: από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης έως δέσμη υψηλής πίεσης με απεριόριστα μεταβλητό έλεγχο πίεσης, με ένα απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού. Ιδανική για τον καθαρισμό μικρότερων επιφανειών στο σπίτι και τον κήπο, όπως για τοίχους, μονοπάτια, φράχτες και οχήματα. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 4 έως K 5.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαρκής ρύθμιση
- Η πίεση μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία καθαρισμού.
Δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης
- Απεριόριστη ρύθμιση της πίεσης – από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης.
Εξοικονόμηση χρόνου
- Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|448 x 46 x 46
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Πρόσοψη
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Μονοπάτια
- Φράχτες
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο