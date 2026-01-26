Με ικανότητα άντλησης έως και 11.000 λίτρα την ώρα, δεν είναι πρόβλημα για την υποβρύχια αντλία SP 11.000 Dirt να αντλεί γρήγορα νερό από τις λίμνες κήπου. Αντλεί αξιόπιστα καθαρό και βρώμικο νερό που περιέχει σωματίδια βρωμιάς διαμέτρου έως 20 mm. Ένα προφίλτρο διατίθεται επίσης προαιρετικά για την προστασία της πτερωτής της αντλίας σε περίπτωση ακόμη μεγαλύτερων σωματιδίων βρωμιάς. Η υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού είναι επίσης εξοπλισμένη με πλωτηροδιακόπτη που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την αντλία ανάλογα με τη στάθμη του νερού, αποτρέποντας έτσι επίσης την ξηρή λειτουργία. Ο πλωτηροδιακόπτης μπορεί να στερεωθεί έτσι ώστε η αντλία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε χαμηλή στάθμη νερού, μέχρι υπολειπόμενου βάθους νερού 25 χιλιοστών. Πρόσθετα: Η στιβαρή στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, πιθανή επέκταση της εγγύησης σε πέντε χρόνια και το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect για γρήγορη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2".