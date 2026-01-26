Υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 11.000 Dirt
Άντλησε αξιόπιστα καθαρό και ακάθαρτο νερό με ικανότητα άντλησης έως και 11.000 l/h: Με τη συμπαγή και στιβαρή αντλία ακάθαρτου νερού SP 11.000 Dirt με πλωτηροδιακόπτη.
Με ικανότητα άντλησης έως και 11.000 λίτρα την ώρα, δεν είναι πρόβλημα για την υποβρύχια αντλία SP 11.000 Dirt να αντλεί γρήγορα νερό από τις λίμνες κήπου. Αντλεί αξιόπιστα καθαρό και βρώμικο νερό που περιέχει σωματίδια βρωμιάς διαμέτρου έως 20 mm. Ένα προφίλτρο διατίθεται επίσης προαιρετικά για την προστασία της πτερωτής της αντλίας σε περίπτωση ακόμη μεγαλύτερων σωματιδίων βρωμιάς. Η υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού είναι επίσης εξοπλισμένη με πλωτηροδιακόπτη που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την αντλία ανάλογα με τη στάθμη του νερού, αποτρέποντας έτσι επίσης την ξηρή λειτουργία. Ο πλωτηροδιακόπτης μπορεί να στερεωθεί έτσι ώστε η αντλία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε χαμηλή στάθμη νερού, μέχρι υπολειπόμενου βάθους νερού 25 χιλιοστών. Πρόσθετα: Η στιβαρή στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, πιθανή επέκταση της εγγύησης σε πέντε χρόνια και το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect για γρήγορη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2".
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
ΠλωτηροδιακόπτηςΑνάβει και σβήνει την αντλία ξανά σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία
Quick ConnectΣπείρωμα σύνδεσης για γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2" ή σύνδεσης G1.
Σχεδιασμένο για ακάθαρτο νερό
- Αξιόπιστη άντληση νερού με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστά
Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Για μεταβολή σε συνεχή λειτουργία.
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Ισχυρό και εύκολο στην προσαρμογή προ-φίλτρο σαν αξεσουάρ
- Προστατεύει την αντλία από τη βαριά βρωμιά και έτσι αποτρέπει το μπλοκάρισμα της πτερωτής της αντλίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|400
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 11000
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|7
|Πίεση (bar)
|max. 0,7
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 20
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|25
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|25
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1 1/2
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Πλωτηροδιακόπτης
- Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
- Κεραμική σφράγιση
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε πλημυρισμένες περιοχές.
- Για την άντληση νερού από λίμνες κήπων.