Οι μεγαλύτεροι όγκοι νερού είναι η ειδικότητά της: Η αντλία ακάθαρτου νερού SP 16.000 Dirt με μέγιστη απόδοση 16.000 l/h αντλεί αξιόπιστα βρώμικο νερό με σωματίδια βρωμιάς έως και 20 mm, π.χ. από λίμνες κήπου ή πλημμυρισμένα υπόγεια. Σε περίπτωση βαριάς βρωμιάς, ένα προαιρετικό προφίλτρο προστατεύει από μπλοκαρίσματα. Η στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης γνωστή από τη σειρά Professional εγκαθίσταται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η υποβρύχια αντλία διαθέτει πλωτηροδιακόπτη για αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Ο πλωτήρας είναι επίσης στερεωμένος σε ράγα και μπορεί να ρυθμιστεί κατακόρυφα για άντληση σε χαμηλό επίπεδο. Σε χειροκίνητη λειτουργία, μπορεί ακόμη και να αντλήσει μέχρι υπολειπόμενης στάθμης νερού 25 mm. Και το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει τη γρήγορη και απλή σύνδεση σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2".