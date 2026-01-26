Υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 16.000 Dirt
Γρήγορη άντληση και μεταφορά βρώμικου νερού με ικανότητα άντλησης έως και 16.000 l/h: Με τη στιβαρή αντλία βρώμικου νερού SP 16.000 Dirt με πλωτηροδιακόπτη ρυθμιζόμενου ύψους για μεγαλύτερη ευελιξία.
Οι μεγαλύτεροι όγκοι νερού είναι η ειδικότητά της: Η αντλία ακάθαρτου νερού SP 16.000 Dirt με μέγιστη απόδοση 16.000 l/h αντλεί αξιόπιστα βρώμικο νερό με σωματίδια βρωμιάς έως και 20 mm, π.χ. από λίμνες κήπου ή πλημμυρισμένα υπόγεια. Σε περίπτωση βαριάς βρωμιάς, ένα προαιρετικό προφίλτρο προστατεύει από μπλοκαρίσματα. Η στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης γνωστή από τη σειρά Professional εγκαθίσταται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η υποβρύχια αντλία διαθέτει πλωτηροδιακόπτη για αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Ο πλωτήρας είναι επίσης στερεωμένος σε ράγα και μπορεί να ρυθμιστεί κατακόρυφα για άντληση σε χαμηλό επίπεδο. Σε χειροκίνητη λειτουργία, μπορεί ακόμη και να αντλήσει μέχρι υπολειπόμενης στάθμης νερού 25 mm. Και το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει τη γρήγορη και απλή σύνδεση σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2".
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτηςΑυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.
Quick ConnectΣπείρωμα σύνδεσης για γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2" ή σύνδεσης G1.
Σχεδιασμένο για ακάθαρτο νερό
- Αξιόπιστη άντληση νερού με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστά
Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Για μεταβολή σε συνεχή λειτουργία.
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Ισχυρό και εύκολο στην προσαρμογή προ-φίλτρο σαν αξεσουάρ
- Προστατεύει την αντλία από τη βαριά βρωμιά και έτσι αποτρέπει το μπλοκάρισμα της πτερωτής της αντλίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|550
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 16000
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|8
|Πίεση (bar)
|max. 0,8
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 20
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|25
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|25
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1 1/2
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης
- Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
- Κεραμική σφράγιση
Πεδία εφαρμογής
- Για την άντληση νερού από λίμνες κήπων.
- Για χρήση σε πλημυρισμένες περιοχές.