Υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 16.000 Flood Box
Το Kärcher SP 16.000 Flood Box για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πλημμύρες ή υψηλά νερά: Με αντλία ακάθαρτου νερού, υφασμάτινο σωλήνα και θήκη μεταφοράς με χοντρό πλέγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προφίλτρο.
Όταν απαιτείται γρήγορη δράση σε περίπτωση πλημμύρας στο σπίτι και το υπόγειο, το Kärcher SP 16.000 Flood Box είναι η τέλεια λύση για μεγάλους όγκους νερού. Το κουτί περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για γρήγορη χρήση. Με την ισχυρή αντλία βρώμικου νερού SP 16.000 μπορούν να αντληθούν έως και 16.000 l/h νερό. Οι αντλίες μπορούν να χειριστούν σωματίδια βρωμιάς έως και 20 mm. Σε περίπτωση βαρύτερης μόλυνσης, όπως στην περίπτωση της πλημμύρας, το κουτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο προφίλτρο με το χοντρό πλέγμα του - προστατεύοντας έτσι την πτερωτή της αντλίας από μπλοκαρίσματα. Το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει τη γρήγορη και απλή σύνδεση του υφασμάτινου εύκαμπτου σωλήνα 1 1/4" στο σετ. Καθώς ο σφιγκτήρας του εύκαμπτου σωλήνα έχει ένα μπουλόνι, η σύνδεση γίνεται χωρίς εργαλεία. Ο εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10 μέτρων είναι τέλειος για μεταφορά μεγάλου όγκου νερού. Μπορεί να τυλιχτεί σε ρολό και να αποθηκευτεί στο κουτί για εξοικονόμηση χώρου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έτοιμο για χρήση σετ βυθιζόμενης αντλίαςΤο σετ περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεται για γρήγορη εφαρμογή σε "απαιτητικά" ακάθαρτα νερά.
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
Πρακτικό πλαστικό κουτί με πλέγματαΤο κουτί της αντλίας λειτουργεί σαν θήκη μεταφοράς, καθώς και σαν επιπρόσθετο προφίλτρο για ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ρύπο
Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτης
- Αυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.
Quick Connect
- Σπείρωμα σύνδεσης για γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2" ή σύνδεσης G1.
Σχεδιασμένο για ακάθαρτο νερό
- Αξιόπιστη άντληση νερού με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστά
1 1/4'' σωλήνας αποχέτευσης
- Μεγαλύτερη διάμετρος για αυξημένη ροή
Περιλαμβάνει σφικτήρα λάστιχου από ανοξείδωτο ατσάλι με πεταλούδα
- Ενεργοποίηση της σύνδεσης χωρίς εργαλεία.
Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Για μεταβολή σε συνεχή λειτουργία.
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|550
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 16000
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|8
|Πίεση (bar)
|max. 0,8
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 20
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|25
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|25
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1 1/2
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Περιλαμβάνει 10μ. υφασμάτινο λάστιχο
- Περιλαμβάνει ανοξείδωτο σφιγκτήρα λάστιχου
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης
- Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
- Κεραμική σφράγιση
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε πλημυρισμένες περιοχές.
- Για την άντληση νερού από λίμνες κήπων.