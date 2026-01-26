Όταν απαιτείται γρήγορη δράση σε περίπτωση πλημμύρας στο σπίτι και το υπόγειο, το Kärcher SP 16.000 Flood Box είναι η τέλεια λύση για μεγάλους όγκους νερού. Το κουτί περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για γρήγορη χρήση. Με την ισχυρή αντλία βρώμικου νερού SP 16.000 μπορούν να αντληθούν έως και 16.000 l/h νερό. Οι αντλίες μπορούν να χειριστούν σωματίδια βρωμιάς έως και 20 mm. Σε περίπτωση βαρύτερης μόλυνσης, όπως στην περίπτωση της πλημμύρας, το κουτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο προφίλτρο με το χοντρό πλέγμα του - προστατεύοντας έτσι την πτερωτή της αντλίας από μπλοκαρίσματα. Το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει τη γρήγορη και απλή σύνδεση του υφασμάτινου εύκαμπτου σωλήνα 1 1/4" στο σετ. Καθώς ο σφιγκτήρας του εύκαμπτου σωλήνα έχει ένα μπουλόνι, η σύνδεση γίνεται χωρίς εργαλεία. Ο εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10 μέτρων είναι τέλειος για μεταφορά μεγάλου όγκου νερού. Μπορεί να τυλιχτεί σε ρολό και να αποθηκευτεί στο κουτί για εξοικονόμηση χώρου.