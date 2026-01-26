Η πιο ισχυρή υποβρύχια αντλία καθαρού νερού από την Kärcher αντλεί έως και 17.000 λίτρα καθαρού έως ελαφρώς μολυσμένου νερού ανά ώρα και επομένως είναι ιδανική για πισίνες, φρεάτια αποστράγγισης και ζημιές από το νερό στο κτίριο. Η χρήση του προφίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα που περιλαμβάνεται στο πεδίο παράδοσης συνιστάται για μεγαλύτερη μόλυνση και για την προστασία του στροφείου της αντλίας. Το στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα καθώς και η στεγανοποίηση του δακτυλίου ολίσθησης καθιστούν την αντλία ιδιαίτερα ανθεκτική. Υπάρχει ακόμη και η επιλογή επέκτασης της εγγύησης στα πέντε χρόνια. Η υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης είναι εξοπλισμένη με έναν αισθητήρα απεριόριστης μεταβλητής στάθμης, ο οποίος εκκινεί την αντλία αμέσως μόλις έρθει σε επαφή με το νερό. Ο αισθητήρας επίπεδης στάθμης SP 17.000 διαθέτει επίσης πτυσσόμενα πόδια στήριξης, με τα οποία η υποβρύχια αντλία ξεκινά σε στάθμη νερού 7 mm. Με το διακόπτη η αντλία μπορεί να ρυθμιστεί σε συνεχή λειτουργία στη χειροκίνητη λειτουργία. Αντλεί αξιόπιστα το νερό μέχρι τη στάθμη του υπολειπόμενου νερού 1 χιλιοστού – τόσο κατά τη συνεχή λειτουργία όσο και στην αυτόματη λειτουργία, όταν ο αισθητήρας στάθμης έχει ρυθμιστεί ανάλογα. Το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει επίσης την πολύ απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2".