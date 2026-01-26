Υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης SP 17.000 Flat Level Sensor
Ιδανικό για μέγ. 17.000 λίτρα καθαρού νερού την ώρα: Η ισχυρή υποβρύχια αντλία SP 17.000 Flat Level Sensor με επίπεδη αναρρόφηση 1 mm, αισθητήρα στάθμης και Αυτόματο/Χειροκίνητο διακόπτη. Περιλαμβάνει προφίλτρο.
Η πιο ισχυρή υποβρύχια αντλία καθαρού νερού από την Kärcher αντλεί έως και 17.000 λίτρα καθαρού έως ελαφρώς μολυσμένου νερού ανά ώρα και επομένως είναι ιδανική για πισίνες, φρεάτια αποστράγγισης και ζημιές από το νερό στο κτίριο. Η χρήση του προφίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα που περιλαμβάνεται στο πεδίο παράδοσης συνιστάται για μεγαλύτερη μόλυνση και για την προστασία του στροφείου της αντλίας. Το στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα καθώς και η στεγανοποίηση του δακτυλίου ολίσθησης καθιστούν την αντλία ιδιαίτερα ανθεκτική. Υπάρχει ακόμη και η επιλογή επέκτασης της εγγύησης στα πέντε χρόνια. Η υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης είναι εξοπλισμένη με έναν αισθητήρα απεριόριστης μεταβλητής στάθμης, ο οποίος εκκινεί την αντλία αμέσως μόλις έρθει σε επαφή με το νερό. Ο αισθητήρας επίπεδης στάθμης SP 17.000 διαθέτει επίσης πτυσσόμενα πόδια στήριξης, με τα οποία η υποβρύχια αντλία ξεκινά σε στάθμη νερού 7 mm. Με το διακόπτη η αντλία μπορεί να ρυθμιστεί σε συνεχή λειτουργία στη χειροκίνητη λειτουργία. Αντλεί αξιόπιστα το νερό μέχρι τη στάθμη του υπολειπόμενου νερού 1 χιλιοστού – τόσο κατά τη συνεχή λειτουργία όσο και στην αυτόματη λειτουργία, όταν ο αισθητήρας στάθμης έχει ρυθμιστεί ανάλογα. Το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει επίσης την πολύ απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2".
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
Αισθητήρας επιπέδουΓια συνεχή μεταβλητό ορισμό των σημείων ανοίγματος και σβησίματος της αντλίας.
Quick ConnectΠροσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1'', 1 1/4'' και 1 1/2''.
Αναδιπλούμενα πόδια
- Εναλλάσεται από την κανονική λειτουργία με μεγαλύτερη απόδοση σε 1 mm επίπεδη αναρρόφηση με ελάχιστη υπολλειπόμενη υγρασία.
Αυτόματη λειτουργία
- Η αντλία ξεκινά να λειτουργεί αξιόπιστα στη χειροκίνητη λειτουργία από ένα επίπεδο νερού 7 χιλιοστών.
Αυτόματη/Χειροκίνητη εναλλαγή
- Για εναλλαγή μεταξύ της αυτόματης και της χειροκίνητης λειτουργίας
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Ισχυρό και εύκολο στην προσαρμογή προ-φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Προστατεύει την αντλία από τη βαριά βρωμιά και έτσι αποτρέπει το μπλοκάρισμα της πτερωτής της αντλίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|550
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 17000
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|9
|Πίεση (bar)
|max. 0,9
|Ρηχή αναρροφήση σε βάθος (mm)
|1
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 5
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Χρόνος μετά τη λειτουργία (s)
|15
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|1
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|1
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1 1/2
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|238 x 293 x 356
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,3
Πεδίο προμήθειας
- Αφαιρούμενο φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Λάστιχο σύνδεσης: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' συμπεριλαμβανομένης βαλβίδας αντεπιστροφής
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Άνοιξε την αντλία
- Αλλαγή σε επίπεδη αναρρόφηση
- Αισθητήρας επιπέδου νερού: Συνεχής ρύθμιση του επιλεγμένου επιπέδου
- Κεραμική σφράγιση
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για ζημιά από νερό σε σπίτια και αποθήκες (διαρροή πλυντηρίου, εισροή υπόγειων υδάτων)
- Για άντληση υδάτων από πισίνες
- Για εγκατάσταση σε φρεάτια αποχέτευσης