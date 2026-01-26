Η SP 22.000 Dirt είναι η πιο ισχυρή υποβρύχια αντλία βρώμικου νερού της Kärcher. Με έως και 22.000 l/h, είναι ιδανική για ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες αποχέτευσης, όπως σε μεγάλες λίμνες κήπων, πλημμυρισμένα υπόγεια ή λάκκους κατασκευής. Οι αντλίες μπορούν να χειριστούν σωματίδια βρωμιάς έως και 30 mm. Εάν μεγαλύτερα σωματίδια βρωμιάς απειλούν να προκαλέσουν απόφραξη, το ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω για να προστατεύσει την πτερωτή της αντλίας. Η στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης που χρησιμοποιείται επίσης στη σειρά Professional εξασφαλίζει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Υπάρχει ακόμη και η επιλογή επέκτασης της εγγύησης στα πέντε χρόνια. Ο πλωτηροδιακόπτης επιτρέπει και άλλες πρακτικές λειτουργίες: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα την αντλία ανάλογα με τη στάθμη του νερού, αποτρέπει την ξηρή λειτουργία και το ύψος του μπορεί να ρυθμιστεί. Μπορεί επίσης να στερεωθεί έτσι ώστε η υποβρύχια αντλία να αντλεί σε βάθος 35 mm κατά τη συνεχή λειτουργία. Το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει επίσης τη γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2".