Υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 22.000 Dirt
22.000 l/h, στιβαρή και αξιόπιστη: Η υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 22.000 Dirt με ενσωματωμένο προφίλτρο και πλωτηροδιακόπτη ρυθμιζόμενου ύψους για μεγαλύτερη ευελιξία.
Η SP 22.000 Dirt είναι η πιο ισχυρή υποβρύχια αντλία βρώμικου νερού της Kärcher. Με έως και 22.000 l/h, είναι ιδανική για ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες αποχέτευσης, όπως σε μεγάλες λίμνες κήπων, πλημμυρισμένα υπόγεια ή λάκκους κατασκευής. Οι αντλίες μπορούν να χειριστούν σωματίδια βρωμιάς έως και 30 mm. Εάν μεγαλύτερα σωματίδια βρωμιάς απειλούν να προκαλέσουν απόφραξη, το ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να τραβηχτεί προς τα κάτω για να προστατεύσει την πτερωτή της αντλίας. Η στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης που χρησιμοποιείται επίσης στη σειρά Professional εξασφαλίζει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Υπάρχει ακόμη και η επιλογή επέκτασης της εγγύησης στα πέντε χρόνια. Ο πλωτηροδιακόπτης επιτρέπει και άλλες πρακτικές λειτουργίες: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα την αντλία ανάλογα με τη στάθμη του νερού, αποτρέπει την ξηρή λειτουργία και το ύψος του μπορεί να ρυθμιστεί. Μπορεί επίσης να στερεωθεί έτσι ώστε η υποβρύχια αντλία να αντλεί σε βάθος 35 mm κατά τη συνεχή λειτουργία. Το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει επίσης τη γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2".
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτηςΑυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.
Quick ConnectΠροσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1'', 1 1/4'' και 1 1/2''.
Σχεδιασμένο για ακάθαρτο νερό
- Αξιόπιστη άντληση νερού με ρύπους μεγέθους έως και 30 χιλιοστά
Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Για μεταβολή σε συνεχή λειτουργία.
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Στιβαρό και από ανοξείδωτο ατσάλι προ-φίλτρο.
- Προστατεύει την αντλία από τη βαριά βρωμιά και έτσι αποτρέπει το μπλοκάρισμα της πτερωτής της αντλίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|750
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 22000
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|8
|Πίεση (bar)
|max. 0,8
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 30
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|35
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1 1/2
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 291 x 354
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης
- Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
- Κεραμική σφράγιση
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για την άντληση νερού από λίμνες κήπων.
- Για χρήση σε πλημυρισμένες περιοχές.
- Για αποστράγγιση κτιρίων με ανασκαφές έως 100 κυβικά μέτρα.