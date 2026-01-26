Υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 22.000 Dirt Level Sensor
Με αισθητήρα στάθμης και ενσωματωμένο προφίλτρο: Για δύσκολες εργασίες αποχέτευσης, η υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 22.000 Dirt Level Sensor καταφέρνει να αντλεί ακάθαρτο νερό με ταχύτητα έως και 22.000 l/h.
Ένας ρυθμιζόμενος αισθητήρας στάθμης εκκινεί την αντλία ακάθαρτου νερού SP 22.000 Dirt Level Sensor αμέσως μόλις έρθει σε επαφή με το νερό. Εάν η στάθμη του νερού πέσει ξανά κάτω από τον αισθητήρα στάθμης, η αντλία σταματά αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Η εξαιρετικά ισχυρή υποβρύχια αντλία είναι ιδανική για την αποστράγγιση, για παράδειγμα, μεγάλων λιμνών κήπων, πλημμυρισμένων υπογείων ή οικοδομικών λάκκων, καθώς μπορεί αξιόπιστα να αντλεί ακάθαρτο νερό (σωματίδια βρωμιάς έως 30 mm) με ρυθμό έως και 22.000 l/h. Με ακόμα πιο βρώμικο νερό, το ενσωματωμένο πτυσσόμενο προφίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμεύει για προστασία από μπλοκαρίσματα. Η υποβρύχια αντλία μπορεί επίσης να τεθεί σε συνεχή λειτουργία μέσω του διακόπτη Automatic/Manual. Μπορεί να αντλήσει αξιόπιστα το νερό μέχρι την υπολειπόμενη στάθμη νερού 35 χιλιοστών – τόσο σε συνεχή λειτουργία όσο και σε αυτόματη λειτουργία, όταν ο αισθητήρας στάθμης έχει ρυθμιστεί ανάλογα. Με το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect, οι σωλήνες 1", 1 1/4" και 1 1/2" ίντσας μπορούν να συνδεθούν χωρίς επιπλοκές. Χάρη στο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και τη στιβαρή στεγανοποίηση του δακτυλίου ολίσθησης, η αντλία έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθεται προαιρετικά μια εκτεταμένη εγγύηση πέντε ετών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
Αισθητήρας επιπέδουΓια συνεχή μεταβλητό ορισμό των σημείων ανοίγματος και σβησίματος της αντλίας.
Quick ConnectΠροσαρμογέας σύνδεσης για γρήγορη και εύκολη σύνδεση λαστίχων 1'', 1 1/4'' και 1 1/2''.
Σχεδιασμένο για ακάθαρτο νερό
- Αξιόπιστη άντληση νερού με ρύπους μεγέθους έως και 30 χιλιοστά
Αυτόματη/Χειροκίνητη εναλλαγή
- Για εναλλαγή μεταξύ αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Στιβαρό και από ανοξείδωτο ατσάλι προ-φίλτρο.
- Προστατεύει την αντλία από τη βαριά βρωμιά και έτσι αποτρέπει το μπλοκάρισμα της πτερωτής της αντλίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|750
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 22000
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|8
|Πίεση (bar)
|max. 0,8
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 30
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Χρόνος μετά τη λειτουργία (s)
|15
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|35
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1 1/2
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|238 x 293 x 354
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Άνοιξε την αντλία
- Αισθητήρας επιπέδου νερού: Συνεχής ρύθμιση του επιλεγμένου επιπέδου
- Ενσωματωμένο προφίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
- Κεραμική σφράγιση
- Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για την άντληση νερού από λίμνες κήπων.
- Για χρήση σε πλημυρισμένες περιοχές.
- Για αποστράγγιση κτιρίων με ανασκαφές έως 100 κυβικά μέτρα.