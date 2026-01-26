Ένας ρυθμιζόμενος αισθητήρας στάθμης εκκινεί την αντλία ακάθαρτου νερού SP 22.000 Dirt Level Sensor αμέσως μόλις έρθει σε επαφή με το νερό. Εάν η στάθμη του νερού πέσει ξανά κάτω από τον αισθητήρα στάθμης, η αντλία σταματά αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Η εξαιρετικά ισχυρή υποβρύχια αντλία είναι ιδανική για την αποστράγγιση, για παράδειγμα, μεγάλων λιμνών κήπων, πλημμυρισμένων υπογείων ή οικοδομικών λάκκων, καθώς μπορεί αξιόπιστα να αντλεί ακάθαρτο νερό (σωματίδια βρωμιάς έως 30 mm) με ρυθμό έως και 22.000 l/h. Με ακόμα πιο βρώμικο νερό, το ενσωματωμένο πτυσσόμενο προφίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμεύει για προστασία από μπλοκαρίσματα. Η υποβρύχια αντλία μπορεί επίσης να τεθεί σε συνεχή λειτουργία μέσω του διακόπτη Automatic/Manual. Μπορεί να αντλήσει αξιόπιστα το νερό μέχρι την υπολειπόμενη στάθμη νερού 35 χιλιοστών – τόσο σε συνεχή λειτουργία όσο και σε αυτόματη λειτουργία, όταν ο αισθητήρας στάθμης έχει ρυθμιστεί ανάλογα. Με το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect, οι σωλήνες 1", 1 1/4" και 1 1/2" ίντσας μπορούν να συνδεθούν χωρίς επιπλοκές. Χάρη στο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και τη στιβαρή στεγανοποίηση του δακτυλίου ολίσθησης, η αντλία έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθεται προαιρετικά μια εκτεταμένη εγγύηση πέντε ετών.