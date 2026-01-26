Υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης SP 9.000 Flat
Διαχειρίζεται έως και 9.000 l/h και αντλεί σε επίπεδο στεγνώματος 1 mm: Η υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης SP 9.000 Flat είναι η συμπαγής εισαγωγική αντλία για καθαρό έως ελαφρώς ακάθαρτο νερό.
Η υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης SP 9.000 Flat βοηθά αξιόπιστα στην άντληση καθαρού ή ελαφρώς ακάθαρτου νερού που περιέχει σωματίδια ρύπων μεγέθους έως και 5 χιλιοστών. Με έως και 9.000 l/h, είναι ιδανική για την αποστράγγιση μικρών πισινών ή υπογείων που έχουν πλημμυρίσει από εισροή υπόγειων υδάτων ή διαρροές πλυντηρίου ρούχων. Μια στιβαρή στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης κάνει την αντλία εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας. Διατίθεται προαιρετικά μια εκτεταμένη εγγύηση πέντε ετών. Ένας πλωτηροδιακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την αντλία ανάλογα με τη στάθμη του νερού, αποτρέποντας επίσης την ξηρή λειτουργία. Χάρη στο εξάρτημα στερέωσης για τον πλωτήρα, μπορεί επίσης να διατηρηθεί σε συνεχή λειτουργία ακόμη και σε χαμηλή στάθμη νερού. Η SP 9.000 Flat είναι επίσης εξοπλισμένη με πτυσσόμενα πόδια στήριξης που επιτρέπουν αυξημένη απόδοση όταν διπλώνονται. Κατά την αναδίπλωση στα πόδια στήριξης, η υποβρύχια αντλία καθαρού νερού θα ξεκινήσει από στάθμη νερού έως και 7 χιλιοστά και θα αντλεί συνεχώς έως ότου η στάθμη του νερού πέσει στο 1 χιλιοστό. Οι εύκαμπτοι σωλήνες 1", 1 1/4" και 1 1/2" μπορούν να συνδεθούν γρήγορα και απλά μέσω του σπειρώματος σύνδεσης Quick Connect.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
ΠλωτηροδιακόπτηςΑνάβει και σβήνει την αντλία ξανά σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία
Quick ConnectΣπείρωμα σύνδεσης για γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2" ή σύνδεσης G1.
Αναδιπλούμενα πόδια
- Εναλλάσεται από την κανονική λειτουργία με μεγαλύτερη απόδοση σε 1 mm επίπεδη αναρρόφηση με ελάχιστη υπολλειπόμενη υγρασία.
Αυτόματη λειτουργία
- Η αντλία ξεκινά να λειτουργεί στη χειροκίνητη λειτουργία από ένα επίπεδο νερού 7 χιλιοστών.
Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Για μεταβολή σε συνεχή λειτουργία.
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Ισχυρό και εύκολο στην προσαρμογή προ-φίλτρο σαν αξεσουάρ
- Προστατεύει την αντλία από τη βαριά βρωμιά και έτσι αποτρέπει το μπλοκάρισμα της πτερωτής της αντλίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|280
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 9000
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|6
|Πίεση (bar)
|max. 0,6
|Ρηχή αναρροφήση σε βάθος (mm)
|1
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 5
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|1
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|1
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1 1/2
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|227 x 240 x 262
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,5
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Αλλαγή σε επίπεδη αναρρόφηση
- Πλωτηροδιακόπτης
- Κεραμική σφράγιση
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
Πεδία εφαρμογής
- Για ζημιά από νερό σε σπίτια και αποθήκες (διαρροή πλυντηρίου, εισροή υπόγειων υδάτων)
- Για άντληση υδάτων από πισίνες