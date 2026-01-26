Η υποβρύχια αντλία επίπεδης αναρρόφησης SP 9.000 Flat βοηθά αξιόπιστα στην άντληση καθαρού ή ελαφρώς ακάθαρτου νερού που περιέχει σωματίδια ρύπων μεγέθους έως και 5 χιλιοστών. Με έως και 9.000 l/h, είναι ιδανική για την αποστράγγιση μικρών πισινών ή υπογείων που έχουν πλημμυρίσει από εισροή υπόγειων υδάτων ή διαρροές πλυντηρίου ρούχων. Μια στιβαρή στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης κάνει την αντλία εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας. Διατίθεται προαιρετικά μια εκτεταμένη εγγύηση πέντε ετών. Ένας πλωτηροδιακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την αντλία ανάλογα με τη στάθμη του νερού, αποτρέποντας επίσης την ξηρή λειτουργία. Χάρη στο εξάρτημα στερέωσης για τον πλωτήρα, μπορεί επίσης να διατηρηθεί σε συνεχή λειτουργία ακόμη και σε χαμηλή στάθμη νερού. Η SP 9.000 Flat είναι επίσης εξοπλισμένη με πτυσσόμενα πόδια στήριξης που επιτρέπουν αυξημένη απόδοση όταν διπλώνονται. Κατά την αναδίπλωση στα πόδια στήριξης, η υποβρύχια αντλία καθαρού νερού θα ξεκινήσει από στάθμη νερού έως και 7 χιλιοστά και θα αντλεί συνεχώς έως ότου η στάθμη του νερού πέσει στο 1 χιλιοστό. Οι εύκαμπτοι σωλήνες 1", 1 1/4" και 1 1/2" μπορούν να συνδεθούν γρήγορα και απλά μέσω του σπειρώματος σύνδεσης Quick Connect.