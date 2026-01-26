Η μέγιστη απόδοση της αντλίας των 9.500 λίτρων ανά ώρα καθιστά την SP 9.500 Dirt το τέλειο εισαγωγικό μοντέλο για γρήγορη άντληση και μεταφορά νερού από λίμνες νερού και λίμνες κήπου. Αντλεί αξιόπιστα καθαρό και βρώμικο νερό που περιέχει σωματίδια βρωμιάς διαμέτρου έως 20 mm. Για βαριά βρωμιά, μπορεί να τοποθετηθεί ένα προαιρετικό προφίλτρο, το οποίο προστατεύει την πτερωτή της αντλίας από μπλοκαρίσματα που προκαλούνται, για παράδειγμα, από κλαδιά. Η στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης – μια δοκιμασμένη λύση από τη σειρά μας Professional, τοποθετημένη σε όλες τις υποβρύχιες αντλίες – εγγυάται επίσης ότι η αντλία έχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης σε πέντε χρόνια. Η υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού είναι επίσης εξοπλισμένη με πλωτηροδιακόπτη που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την αντλία ανάλογα με τη στάθμη του νερού, αποτρέποντας έτσι επίσης την ξηρή λειτουργία. Χάρη στο εξάρτημα στερέωσης για τον πλωτηροδιακόπτη, η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε χαμηλή στάθμη νερού μέχρι υπολειπόμενου νερού 25 mm. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει τη γρήγορη και απλή σύνδεση σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2".