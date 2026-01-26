Υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού SP 9.500 Dirt
Στιβαρή και αξιόπιστη: Η υποβρύχια αντλία SP 9.500 Dirt με απόδοση έως 9.500 l/h που συμπεριλαμβάνει πλωτηροδιακόπτη, είναι μια συμπαγής εισαγωγική αντλία για άντληση και μεταφορά ακάθαρτου νερού.
Η μέγιστη απόδοση της αντλίας των 9.500 λίτρων ανά ώρα καθιστά την SP 9.500 Dirt το τέλειο εισαγωγικό μοντέλο για γρήγορη άντληση και μεταφορά νερού από λίμνες νερού και λίμνες κήπου. Αντλεί αξιόπιστα καθαρό και βρώμικο νερό που περιέχει σωματίδια βρωμιάς διαμέτρου έως 20 mm. Για βαριά βρωμιά, μπορεί να τοποθετηθεί ένα προαιρετικό προφίλτρο, το οποίο προστατεύει την πτερωτή της αντλίας από μπλοκαρίσματα που προκαλούνται, για παράδειγμα, από κλαδιά. Η στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης – μια δοκιμασμένη λύση από τη σειρά μας Professional, τοποθετημένη σε όλες τις υποβρύχιες αντλίες – εγγυάται επίσης ότι η αντλία έχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης σε πέντε χρόνια. Η υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού είναι επίσης εξοπλισμένη με πλωτηροδιακόπτη που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την αντλία ανάλογα με τη στάθμη του νερού, αποτρέποντας έτσι επίσης την ξηρή λειτουργία. Χάρη στο εξάρτημα στερέωσης για τον πλωτηροδιακόπτη, η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε χαμηλή στάθμη νερού μέχρι υπολειπόμενου νερού 25 mm. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Το σπείρωμα σύνδεσης Quick Connect επιτρέπει τη γρήγορη και απλή σύνδεση σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2".
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
ΠλωτηροδιακόπτηςΑνάβει και σβήνει την αντλία ξανά σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία
Quick ConnectΣπείρωμα σύνδεσης για γρήγορη και απλή σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων 1", 1 1/4" και 1 1/2" ή σύνδεσης G1.
Σχεδιασμένο για ακάθαρτο νερό
- Αξιόπιστη άντληση νερού με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστά
Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Για μεταβολή σε συνεχή λειτουργία.
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Ισχυρό και εύκολο στην προσαρμογή προ-φίλτρο σαν αξεσουάρ
- Προστατεύει την αντλία από τη βαριά βρωμιά και έτσι αποτρέπει το μπλοκάρισμα της πτερωτής της αντλίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|280
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 9500
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|6
|Πίεση (bar)
|max. 0,6
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 20
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|25
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|25
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1 1/2
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1/2 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Πλωτηροδιακόπτης
- Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
- Κεραμική σφράγιση
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για την άντληση νερού από λίμνες κήπων.
- Για χρήση σε πλημυρισμένες περιοχές.