Αντλία βαρελιού BP 1 Barrel Set

Η αντλία άρδευσης από βαρέλι BP 1 Barrel είναι ο καλύτερος τρόπος αντικατάστασης του ποτιστηριού. Με την αντλία άρδευσης από βαρέλι, το πότισμα γίνεται πανεύκολο και η μεταφορά γεμάτων ποτιστηριών ανήκει πια στο παρελθόν. Δεν προστατεύετε μόνο τη μέση σας. Αλλά και το πορτοφόλι σας ωφελείται με αυτήν την αντλία ποτίσματος. Μειώνεται η κατανάλωση ακριβού πόσιμου νερού χάρη στην αξιοποίηση του δωρεάν βρόχινου νερού που είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και συλλέγεται στη δεξαμενή. Το σετ περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® 1/2" μήκους 15 m, πιστόλι ψεκασμού καθώς και σύνδεσμο γενικής χρήσης για το λάστιχο (με Aqua Stop). Η αντλία άρδευσης από βαρέλι είναι έτοιμη για σύνδεση, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε να ποτίζετε αμέσως. Ο καινοτόμος σφιγκτήρας στερέωσης σε βαρέλι παρέχει την καλύτερη δυνατή σταθερότητα και εγγυάται αποτελεσματικό πότισμα του κήπου με απόσβεση της δαπάνης αγοράς. Επιπλέον, υπάρχει ένας ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον σφιγκτήρα στερέωσης σε βαρέλι. Με αυτόν τον διακόπτη, η αντλία μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται ξανά και ξανά, άνετα, γρήγορα και με εξοικονόμηση ενέργειας. Εάν ο διακόπτης με πλωτήρα επιπλέει στο νερό, ελέγχει τη λειτουργία της αντλίας ανάλογα με τη στάθμη του νερού και την προστατεύει από λειτουργία χωρίς υγρό. Χάρη στον εύκαμπτο σωλήνα στον σφιγκτήρα στερέωσης σε βαρέλι, η αντλία μπορεί να προσαρμόζεται στο ύψος κάθε βαρελιού.