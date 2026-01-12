Αντλία βαρελιού BP 1 Barrel Set
BP 1 Barrel Set - η καινοτόμος αντλία άρδευσης από βαρέλι με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον σφιγκτήρα στερέωσης. Έτοιμη για χρήση χάρη στο σετ λάστιχου ποτίσματος, για εύκολο πότισμα με βρόχινο νερό.
Η αντλία άρδευσης από βαρέλι BP 1 Barrel είναι ο καλύτερος τρόπος αντικατάστασης του ποτιστηριού. Με την αντλία άρδευσης από βαρέλι, το πότισμα γίνεται πανεύκολο και η μεταφορά γεμάτων ποτιστηριών ανήκει πια στο παρελθόν. Δεν προστατεύετε μόνο τη μέση σας. Αλλά και το πορτοφόλι σας ωφελείται με αυτήν την αντλία ποτίσματος. Μειώνεται η κατανάλωση ακριβού πόσιμου νερού χάρη στην αξιοποίηση του δωρεάν βρόχινου νερού που είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και συλλέγεται στη δεξαμενή. Το σετ περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® 1/2" μήκους 15 m, πιστόλι ψεκασμού καθώς και σύνδεσμο γενικής χρήσης για το λάστιχο (με Aqua Stop). Η αντλία άρδευσης από βαρέλι είναι έτοιμη για σύνδεση, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε να ποτίζετε αμέσως. Ο καινοτόμος σφιγκτήρας στερέωσης σε βαρέλι παρέχει την καλύτερη δυνατή σταθερότητα και εγγυάται αποτελεσματικό πότισμα του κήπου με απόσβεση της δαπάνης αγοράς. Επιπλέον, υπάρχει ένας ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον σφιγκτήρα στερέωσης σε βαρέλι. Με αυτόν τον διακόπτη, η αντλία μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται ξανά και ξανά, άνετα, γρήγορα και με εξοικονόμηση ενέργειας. Εάν ο διακόπτης με πλωτήρα επιπλέει στο νερό, ελέγχει τη λειτουργία της αντλίας ανάλογα με τη στάθμη του νερού και την προστατεύει από λειτουργία χωρίς υγρό. Χάρη στον εύκαμπτο σωλήνα στον σφιγκτήρα στερέωσης σε βαρέλι, η αντλία μπορεί να προσαρμόζεται στο ύψος κάθε βαρελιού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έτοιμο για σύνδεσηΙδανικό σετ ποτίσματος για αρχάριους χάρη στο παρεχόμενο σετ λάστιχου κήπου
Διακόπτης on/off ενσωματωμένος στο διακόπτη που επιπλέειΓια άνετη λειτουργία της αντλίας απευθείας στην υποστήριξη.
Ενσωματωμένο προ φίλτροΠροστατεύει την αντλία από τη μόλυνση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της και τη λειτουργική της αξιοπιστία
Απλό και άνετο
- Ο ιδανικός αντικαταστάτης για το ποτηστήρι. Χρησιμοποιεί το νερό της βροχής για να προστατεύσει τη μέση σας και το πορτοφόλι σας.
Ευέλικτη συσκευή σύσφιξης
- Άριστο κράτημα κάθε κύλινδρου αντλίας χάρη στην πολύ υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης
Πλωτηροδιακόπτης
- Για ρύθμιση της αντλίας σύμφωνα με τα επίπεδα νερού, καθώς και προστασία κατά της ξηρότητας.
Προσαρμοζόμενο μήκος για το λάστιχο
- Άριστη προσαρμογή σε διαφορετικά βάθη κυλίνδρου αντλίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|400
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 3800
|Υψος πάραδοσης (m)
|11
|Πίεση (bar)
|max. 1,1
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|135 x 170 x 520
Πεδίο προμήθειας
- Αξεσουάρ ποτίσματος
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Δυνατότητα στερέωσης
- Λάστιχο, προσαρμοζόμενο μήκος
- Μόνιμο προ φίλτρο
- Ενσωματωμένος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- Βαλβίδα ελέγχου και κλεισίματος
- Απλή ρύθμιση επιπέδου ενεργοποίησης: ναι
- Πλωτηροδιακόπτης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού