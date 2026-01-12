Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται για πότισμα, παροχή πλυντηρίων ή μπάνιων, η ποιοτική αντλία Kärcher BP 4 Home & Garden είναι ιδανική για τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, όπως επεξεργασμένο νερό (π.χ. όμβρια ύδατα από δεξαμενές). Η λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής σημαίνει ότι η αντλία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα, αν είναι απαραίτητο. Περιλαμβάνεται μέγιστη προστασία: η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα χάρη στην προστασία από τη λειτουργία χωρίς υγρό και φωτίζεται η οθόνη προβολής σφάλματος. Η ισχυρή αντλία δεν χρειάζεται συντήρηση και εντυπωσιάζει με τη συνεχή της πίεση για βέλτιστο πότισμα του κήπου. Ένας ενσωματωμένος διακόπτης ποδιού, 2 έξοδοι για την ταυτόχρονη λειτουργία δύο συσκευών σύνδεσης και πόδια από καουτσούκ που απορροφούν τον θόρυβο αποτελούν χαρακτηριστικά που προσφέρουν επιπλέον άνεση. Το βασικό προφίλτρο και η ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία. Τα υλικά υψηλής ποιότητας εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθεται επίσης επέκταση εγγύησης κατά 5 έτη.