Αντλία Home & Garden BP 4 Home & Garden
Η ανθεκτική και ισχυρή αντλία για το σπίτι και τον κήπο BP 4 Home & Garden είναι η ιδανική λύση για το πότισμα του κήπου και την ύδρευση του σπιτιού, π.χ. με τη χρήση όμβριων υδάτων.
Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται για πότισμα, παροχή πλυντηρίων ή μπάνιων, η ποιοτική αντλία Kärcher BP 4 Home & Garden είναι ιδανική για τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, όπως επεξεργασμένο νερό (π.χ. όμβρια ύδατα από δεξαμενές). Η λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής σημαίνει ότι η αντλία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα, αν είναι απαραίτητο. Περιλαμβάνεται μέγιστη προστασία: η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα χάρη στην προστασία από τη λειτουργία χωρίς υγρό και φωτίζεται η οθόνη προβολής σφάλματος. Η ισχυρή αντλία δεν χρειάζεται συντήρηση και εντυπωσιάζει με τη συνεχή της πίεση για βέλτιστο πότισμα του κήπου. Ένας ενσωματωμένος διακόπτης ποδιού, 2 έξοδοι για την ταυτόχρονη λειτουργία δύο συσκευών σύνδεσης και πόδια από καουτσούκ που απορροφούν τον θόρυβο αποτελούν χαρακτηριστικά που προσφέρουν επιπλέον άνεση. Το βασικό προφίλτρο και η ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία. Τα υλικά υψηλής ποιότητας εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθεται επίσης επέκταση εγγύησης κατά 5 έτη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήποΑξιόπιστη παροχή νερού στο σπίτι και συνεχής πίεση για πότισμα του κήπου
Ασφαλής και ανθεκτικήΜε προ φίλτρο, βαλβίδα μίας κατεύθυνσης και προστασία ξηρότητας
Αυτόματο σύστημα start/stopΗ αντλία ξεκινά και σταματά αυτόματα όπως απαιτείται
Βέλτιστη αναρρόφηση
- Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Οθόνη για έλεγχο λαθών
- Εμφάνιση λάθους πίεσης ή αναρρόφησης
Δύο έξοδοι νερού
- Πολλαπλές χρήσεις, όπως το πότισμα του γρασιδιού με ψεκαστήρα και ταυτόχρονα πότισμα του κήπου με λάστιχο
Αντάπτορας σύνδεσης Τ
- Ευέλικτη τοποθέτηση- για βέλτιστη ευθυγράμμιση με τα συνδεδεμένα λάστιχα
Άνετος ποδοδιακόπτης
- Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|950
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 3800
|Υψος πάραδοσης (m)
|45
|Πίεση (bar)
|max. 4,5
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 38
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,85
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|10,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης
- Περιλαμβάνει προ φίλτρο και αντεπίστροφη βαλβίδα
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Μεγάλο στόμιο
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Αποθήκευση καλωδίου
- Οθόνη για έλεγχο λαθών
- Δύο έξοδοι νερού
- Περιστρεφόμενα λαστιχένια πόδια που μειώνουν το θόρυβο
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων