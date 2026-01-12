Αντλία Home & Garden BP 4 Home & Garden

Η ανθεκτική και ισχυρή αντλία για το σπίτι και τον κήπο BP 4 Home & Garden είναι η ιδανική λύση για το πότισμα του κήπου και την ύδρευση του σπιτιού, π.χ. με τη χρήση όμβριων υδάτων.

Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται για πότισμα, παροχή πλυντηρίων ή μπάνιων, η ποιοτική αντλία Kärcher BP 4 Home & Garden είναι ιδανική για τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, όπως επεξεργασμένο νερό (π.χ. όμβρια ύδατα από δεξαμενές). Η λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής σημαίνει ότι η αντλία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα, αν είναι απαραίτητο. Περιλαμβάνεται μέγιστη προστασία: η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα χάρη στην προστασία από τη λειτουργία χωρίς υγρό και φωτίζεται η οθόνη προβολής σφάλματος. Η ισχυρή αντλία δεν χρειάζεται συντήρηση και εντυπωσιάζει με τη συνεχή της πίεση για βέλτιστο πότισμα του κήπου. Ένας ενσωματωμένος διακόπτης ποδιού, 2 έξοδοι για την ταυτόχρονη λειτουργία δύο συσκευών σύνδεσης και πόδια από καουτσούκ που απορροφούν τον θόρυβο αποτελούν χαρακτηριστικά που προσφέρουν επιπλέον άνεση. Το βασικό προφίλτρο και η ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία. Τα υλικά υψηλής ποιότητας εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθεται επίσης επέκταση εγγύησης κατά 5 έτη.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντλία Home & Garden BP 4 Home & Garden: Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήπο
Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήπο
Αξιόπιστη παροχή νερού στο σπίτι και συνεχής πίεση για πότισμα του κήπου
Αντλία Home & Garden BP 4 Home & Garden: Ασφαλής και ανθεκτική
Ασφαλής και ανθεκτική
Με προ φίλτρο, βαλβίδα μίας κατεύθυνσης και προστασία ξηρότητας
Αντλία Home & Garden BP 4 Home & Garden: Αυτόματο σύστημα start/stop
Αυτόματο σύστημα start/stop
Η αντλία ξεκινά και σταματά αυτόματα όπως απαιτείται
Βέλτιστη αναρρόφηση
  • Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Οθόνη για έλεγχο λαθών
  • Εμφάνιση λάθους πίεσης ή αναρρόφησης
Δύο έξοδοι νερού
  • Πολλαπλές χρήσεις, όπως το πότισμα του γρασιδιού με ψεκαστήρα και ταυτόχρονα πότισμα του κήπου με λάστιχο
Αντάπτορας σύνδεσης Τ
  • Ευέλικτη τοποθέτηση- για βέλτιστη ευθυγράμμιση με τα συνδεδεμένα λάστιχα
Άνετος ποδοδιακόπτης
  • Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Εργονομική λαβή
  • Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W) 950
Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h) < 3800
Υψος πάραδοσης (m) 45
Πίεση (bar) max. 4,5
Ύψος αναρρόφησης (m) 8
Θερμοκρασία παράδοσης (°C) max. 38
Σύνδεση με σπείρωμα G1
Καλώδιο ρεύματος (m) 1,85
Τάση (V) 230 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 10,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 12,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 x 540 x 373

Πεδίο προμήθειας

  • Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1

Εξοπλισμός

  • Bελτιστοποιημένη ένωση
  • Άνετος ποδοδιακόπτης
  • Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης
  • Περιλαμβάνει προ φίλτρο και αντεπίστροφη βαλβίδα
  • Προστασία από ξηρή λειτουργία
  • Μεγάλο στόμιο
  • Εργονομική λαβή μεταφοράς
  • Αποθήκευση καλωδίου
  • Οθόνη για έλεγχο λαθών
  • Δύο έξοδοι νερού
  • Περιστρεφόμενα λαστιχένια πόδια που μειώνουν το θόρυβο
Αντλία Home & Garden BP 4 Home & Garden
Αντλία Home & Garden BP 4 Home & Garden
Αντλία Home & Garden BP 4 Home & Garden
Αντλία Home & Garden BP 4 Home & Garden
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
  • Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων
Εξαρτήματα