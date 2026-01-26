Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα
Πιστόλι ψεκασμού πολλαπλών ρυθμίσεων
Το πολυ-λειτουργικό πιστόλι ψεκασμού είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για το πότισμα ευρείας ποικιλίας φυτών με διαφορετικές ανάγκες. Εξάλλου, το πολυ-λειτουργικό πιστόλι ψεκασμού διαθέτει 3 επιλογές ψεκάσματος: ντους, σημείου και κωνικής δέσμης. Τα λουλούδια και οι ζαρντινιέρες μπορούν να ποτιστούν εύκολα (επιλογή ντους ή κωνικής δέσμης), ενώ οι βεράντες και τα έπιπλα κήπου καθαρίζονται από έντονους ρύπους (δέσμη σημείου). Το πολυ-λειτουργικό πιστόλι ψεκασμού είναι επομένως ιδανικό τόσο για πότισμα όσο και για εργασίες καθαρισμού. Επιπλέον, το πιστόλι ψεκασμού διαθέτει σκανδάλη με κλείδωμα στη λαβή όπου με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός και η διαρκής παροχή νερού. Χρησιμοποιώντας την εργονομική βαλβίδα ελέγχου, η οποία μπορεί να λειτουργήσει με το ένα χέρι, η ποσότητα του νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Επιπλέον χαρακτηριστικό: Οι ψεκαστήρες της Kärcher είναι συμβατοί με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλειδώματος hook-and-loop και μπορούν να συνδέονται εύκολα σε οποιοδήποτε λάστιχο κήπου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τρία συνεχώς προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις ψεκασμού: ντους, δέσμη σημείου και κωνική δέσμη
Εργονομική βαλβίδα ελέγχου
Αυτό-εκκενούμενο
Εύκολο κλείδωμα της λαβής της σκανδάλης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|167 x 57 x 148
Εξοπλισμός
- Αριθμός επιλογών ψεκασμού: 3
- Κλείδωμα στη λαβή
- Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί
- Λειτουργία αυτό-εκκένωσης
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
- Σχέδιο ψεκασμού: ψεκαστήρας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα φυτών
- Παρτέρια, λαχανόκηποι
- Ελαφρύς ρύπος