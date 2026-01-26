Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα

Πιστόλι ψεκασμού πολλαπλών ρυθμίσεων

Το πολυ-λειτουργικό πιστόλι ψεκασμού είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για το πότισμα ευρείας ποικιλίας φυτών με διαφορετικές ανάγκες. Εξάλλου, το πολυ-λειτουργικό πιστόλι ψεκασμού διαθέτει 3 επιλογές ψεκάσματος: ντους, σημείου και κωνικής δέσμης. Τα λουλούδια και οι ζαρντινιέρες μπορούν να ποτιστούν εύκολα (επιλογή ντους ή κωνικής δέσμης), ενώ οι βεράντες και τα έπιπλα κήπου καθαρίζονται από έντονους ρύπους (δέσμη σημείου). Το πολυ-λειτουργικό πιστόλι ψεκασμού είναι επομένως ιδανικό τόσο για πότισμα όσο και για εργασίες καθαρισμού. Επιπλέον, το πιστόλι ψεκασμού διαθέτει σκανδάλη με κλείδωμα στη λαβή όπου με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός και η διαρκής παροχή νερού. Χρησιμοποιώντας την εργονομική βαλβίδα ελέγχου, η οποία μπορεί να λειτουργήσει με το ένα χέρι, η ποσότητα του νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Επιπλέον χαρακτηριστικό: Οι ψεκαστήρες της Kärcher είναι συμβατοί με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλειδώματος hook-and-loop και μπορούν να συνδέονται εύκολα σε οποιοδήποτε λάστιχο κήπου.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τρία συνεχώς προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις ψεκασμού: ντους, δέσμη σημείου και κωνική δέσμη
Εργονομική βαλβίδα ελέγχου
Αυτό-εκκενούμενο
Εύκολο κλείδωμα της λαβής της σκανδάλης
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 167 x 57 x 148

Εξοπλισμός

  • Αριθμός επιλογών ψεκασμού: 3
  • Κλείδωμα στη λαβή
  • Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί
  • Λειτουργία αυτό-εκκένωσης
  • Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
  • Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
  • Σχέδιο ψεκασμού: ψεκαστήρας
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα φυτών
  • Παρτέρια, λαχανόκηποι
  • Ελαφρύς ρύπος
