Το πολυ-λειτουργικό πιστόλι ψεκασμού είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για το πότισμα ευρείας ποικιλίας φυτών με διαφορετικές ανάγκες. Εξάλλου, το πολυ-λειτουργικό πιστόλι ψεκασμού διαθέτει 3 επιλογές ψεκάσματος: ντους, σημείου και κωνικής δέσμης. Τα λουλούδια και οι ζαρντινιέρες μπορούν να ποτιστούν εύκολα (επιλογή ντους ή κωνικής δέσμης), ενώ οι βεράντες και τα έπιπλα κήπου καθαρίζονται από έντονους ρύπους (δέσμη σημείου). Το πολυ-λειτουργικό πιστόλι ψεκασμού είναι επομένως ιδανικό τόσο για πότισμα όσο και για εργασίες καθαρισμού. Επιπλέον, το πιστόλι ψεκασμού διαθέτει σκανδάλη με κλείδωμα στη λαβή όπου με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός και η διαρκής παροχή νερού. Χρησιμοποιώντας την εργονομική βαλβίδα ελέγχου, η οποία μπορεί να λειτουργήσει με το ένα χέρι, η ποσότητα του νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Επιπλέον χαρακτηριστικό: Οι ψεκαστήρες της Kärcher είναι συμβατοί με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλειδώματος hook-and-loop και μπορούν να συνδέονται εύκολα σε οποιοδήποτε λάστιχο κήπου.