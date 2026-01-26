Ρυθμιζόμενο μπεκ με ετικέτα
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο
Το ακροφύσιο ψεκασμού διαθέτει βαλβίδα ελέγχου η οποία μπορεί να λειτουργήσει με το ένα χέρι μέσω της οποίας η ποσότητα του νερού μπορεί να ρυθμιστεί απλά με το πάτημα του αντίχειρα. Επιπλέον, ο ψεκαστήρας κήπου διαθέτει 2 επιλογές ψεκάσματος με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης σύμφωνα με τις ανάγκες: δέσμη σημείου και κωνική δέσμη. Τα λουλούδια και οι ζαρντινιέρες μπορούν να ποτιστούν εύκολα, ενώ οι βεράντες και τα έπιπλα κήπου μπορούν να καθαριστούν από τους έντονους ρύπους. Το ακροφύσιο ψεκασμού είναι επομένως ιδανικό τόσο για πότισμα όσο και για εργασίες καθαρισμού. Αν δεν χρειάζεται, η παροχή του νερού μπορεί απλά να διακοπεί στη βαλβίδα ελέγχου. Επιπλέον χαρακτηριστικό: Οι ψεκαστήρες της Kärcher είναι συμβατοί με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλειδώματος hook-and-loop και μπορούν να συνδέονται εύκολα σε οποιοδήποτε λάστιχο κήπου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνεχώς προσαρμοζόμενη ρύθμιση ψεκασμού από σκληρή δέσμη σε κωνική δέσμη
- Ιδανικό για πότισμα (κωνική δέσμη) και για καθάρισμα (δέσμη σημείου).
Εργονομική βαλβίδα ελέγχου
- Προσαρμογή της ροής νερού με το ένα χέρι.
Συνεχής προσαρμογή της κεφαλής ψεκασμού
- Ευέλικτη προσαρμογή της επιλογής
Αυτό-εκκενούμενο
- Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|194 x 42 x 97
Εξοπλισμός
- Αριθμός επιλογών ψεκασμού: 2
- Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί
- Λειτουργία αυτό-εκκένωσης
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα φυτών
- Παρτέρια, λαχανόκηποι
- Ελαφρύς ρύπος