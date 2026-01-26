Το ακροφύσιο ψεκασμού διαθέτει βαλβίδα ελέγχου η οποία μπορεί να λειτουργήσει με το ένα χέρι μέσω της οποίας η ποσότητα του νερού μπορεί να ρυθμιστεί απλά με το πάτημα του αντίχειρα. Επιπλέον, ο ψεκαστήρας κήπου διαθέτει 2 επιλογές ψεκάσματος με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης σύμφωνα με τις ανάγκες: δέσμη σημείου και κωνική δέσμη. Τα λουλούδια και οι ζαρντινιέρες μπορούν να ποτιστούν εύκολα, ενώ οι βεράντες και τα έπιπλα κήπου μπορούν να καθαριστούν από τους έντονους ρύπους. Το ακροφύσιο ψεκασμού είναι επομένως ιδανικό τόσο για πότισμα όσο και για εργασίες καθαρισμού. Αν δεν χρειάζεται, η παροχή του νερού μπορεί απλά να διακοπεί στη βαλβίδα ελέγχου. Επιπλέον χαρακτηριστικό: Οι ψεκαστήρες της Kärcher είναι συμβατοί με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλειδώματος hook-and-loop και μπορούν να συνδέονται εύκολα σε οποιοδήποτε λάστιχο κήπου.