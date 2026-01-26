Το πιστόλι καθαρισμού ενισχυμένης WBS 3 είναι η ιδανική προέκταση για κάθε λάστιχο κήπου. Απλώς συνδέστε το WBS 3 στο λάστιχο - και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε! Η καινοτόμος περιστρεφόμενη δέσμη απομακρύνει γρήγορα το φρέσκο ρύπο και ο καθαρισμός μεγάλων επιφανειών γίνεται χωρίς κόπο. Έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου έως και 50% σε σύγκριση με τα κλασικά πιστόλια κήπου. Οι εργασίες καθαρισμού μπορούν επίσης να ολοκληρωθούν με ακρίβεια με τη σημειακή δέσμη, βελτιστοποιημένη με το υψηλής ποιότητας μεταλλικό ακροφύσιο. Η συσκευή προσφέρει γρήγορη και ποικίλη χρήση για όλα τα ελαφρώς λερωμένα αντικείμενα γύρω από τον κήπο. Οι δύο μπαταρίες ΑΑ 1.5 V, οι οποίες τροφοδοτούν την λειτουργία περιστροφικής δέσμης, περιλαμβάνονται στην συσκευασία.