Πιστόλι καθαρισμού ενισχυμένης πίεσης WBS 3 * EU
Το πρωτοποριακό πιστόλι καθαρισμού ενισχυμένης πίεσης WBS 3 της Kärcher με περιστρεφόμενη δέσμη νερού. Καθαρίζει γρήγορα ελαφρώς βρώμικες γλάστρες, εξωτερικά έπιπλα και εργαλεία κήπου.
Το πιστόλι καθαρισμού ενισχυμένης WBS 3 είναι η ιδανική προέκταση για κάθε λάστιχο κήπου. Απλώς συνδέστε το WBS 3 στο λάστιχο - και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε! Η καινοτόμος περιστρεφόμενη δέσμη απομακρύνει γρήγορα το φρέσκο ρύπο και ο καθαρισμός μεγάλων επιφανειών γίνεται χωρίς κόπο. Έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου έως και 50% σε σύγκριση με τα κλασικά πιστόλια κήπου. Οι εργασίες καθαρισμού μπορούν επίσης να ολοκληρωθούν με ακρίβεια με τη σημειακή δέσμη, βελτιστοποιημένη με το υψηλής ποιότητας μεταλλικό ακροφύσιο. Η συσκευή προσφέρει γρήγορη και ποικίλη χρήση για όλα τα ελαφρώς λερωμένα αντικείμενα γύρω από τον κήπο. Οι δύο μπαταρίες ΑΑ 1.5 V, οι οποίες τροφοδοτούν την λειτουργία περιστροφικής δέσμης, περιλαμβάνονται στην συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έτοιμο για χρήσηΧωρίς χρόνο εγκατάστασης, δεν απαιτούνται πρόσθετα αξεσουάρ. Συμβατό με όλα τα διαθέσιμα συστήματα ταχυσυνδέσμων.
Καινοτόμα περιστροφική δέσμηΗ περιστρεφόμενη δέσμη μειώνει τον χρόνο καθαρισμού έως και 50% σε σύγκριση με τα κλασικά πιστόλια κήπου. Διάρκεια λειτουργίας έως και μία ώρα για τον πίδακα περιστροφής με τις μπαταρίες AA ,οι οποίες παρέχονται.
Ακριβής σημειακή δέσμηΤο υψηλής ποιότητας μεταλλικό ακροφύσιο επιτρέπει καθαρισμό με ακρίβεια.
Εργονομικός σχεδιασμός
- Ιδανικός χειρισμός σε κάθε περίπτωση.
Εύκολη λειτουργία
- Απλή εναλλαγή μεταξύ σημειακής και περιστρεφόμενης δέσμης νερού χάρη στον διακόπτη 2 σταδίων.
- Περισσότερη ελευθερία κινήσεων χάρη στον έλεγχο με το ένα χέρι.
Αυτό-εκκενούμενο
- Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Επιλογή ποτίσματος
- Η σημειακή δέσμη νερού είναι επίσης κατάλληλη για απλές εργασίες ποτίσματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|583
|Μέγ.Ταχύτητα (rpm)
|1100
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|περίπου 1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,3
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|165 x 60 x 203
Πεδίο προμήθειας
- Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται
Εξοπλισμός
- Αριθμός επιλογών ψεκασμού: 2
- Λειτουργία αυτό-εκκένωσης
- Ψεκασμός δέσμης
- Περιστροφική δέσμη νερού
- Κάντε κλικ στη σύνδεση
- Διακόπτης 2 σταδίων
- Χρειάζονται μπαταρίες
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Κάδοι απορριμμάτων
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Πότισμα κήπου