Αυτόματο πότισμα για γλάστρες
Ακριβές πότισμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου: Ο εξαιρετικά εύκολος στη χρήση προγραμματιστής ποτίσματος WT 4 σε συνδυασμό με το σετ ποτίσματος για γλάστρες είναι μία ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση για το αυτόματο πότισμα έως και 15 γλαστρών.
Ακριβές πότισμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου: Ο νέος προγραμματιστής ποτίσματος WT4 είναι εξαιρετικά εύκολος στη χρήση και στον προγραμματισμό του. Η αφαιρούμενη οθόνη, τα μεγάλα κουμπιά λειτουργίας και ο ξεκάθαρος πίνακας λειτουργίας κάνουν τον προγραμματισμό εύκολο και χωρίς κόπο. Η μέγιστη διάρκεια ποτίσματος φτάνει τα 120 λεπτά. Το πότισμα ξεκινά και σταματά ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα. Περιλαμβάνει αντάπτορα βρύσης και προφίλτρο, αλλά όχι την μπαταρία 9V. Το νερό δεν ρέει αν δεν χρειάζεται πραγματικά. Αυτό είναι καλό για το περιβάλλον, ενώ εξοικονομεί και χρήματα. Οι προγραμματιστές ποτίσματος της Kärcher είναι συμβατά με όλα τα κοινά συστήματα click-on.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ρύθμιση συχνότητας της άρδευσηςΆρδευση όποτε απαιτείται
Αυτόματη εκκίνηση και διακοπήΑκριβής άρδευση
Αποσπώμενη οθόνηΓια βολικό προγραμματισμό
Περιλαμβάνει σύνδεσμο βρύσης και προ-φίλτρο
Παρέχεται η δυνατότητα χειροκίνητης άρδευσης
Χειροκίνητο πότισμα
Άρδευση έως 120 λεπτά.
Ευέλικτη επιλογή του χρόνου έναρξης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Πεδίο προμήθειας
- Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται: Όχι
Εξοπλισμός
- Χρειάζονται μπαταρίες
- Αριθμός μπαταριών: 1 x 9 V Block
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Φύτευση μικρών δέντρων
- Κήπος κουζίνας
- Φυτά σε γλάστρες
- Διακοσμητικά φυτά