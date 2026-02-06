Ακριβές πότισμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου: Ο νέος προγραμματιστής ποτίσματος WT4 είναι εξαιρετικά εύκολος στη χρήση και στον προγραμματισμό του. Η αφαιρούμενη οθόνη, τα μεγάλα κουμπιά λειτουργίας και ο ξεκάθαρος πίνακας λειτουργίας κάνουν τον προγραμματισμό εύκολο και χωρίς κόπο. Η μέγιστη διάρκεια ποτίσματος φτάνει τα 120 λεπτά. Το πότισμα ξεκινά και σταματά ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα. Περιλαμβάνει αντάπτορα βρύσης και προφίλτρο, αλλά όχι την μπαταρία 9V. Το νερό δεν ρέει αν δεν χρειάζεται πραγματικά. Αυτό είναι καλό για το περιβάλλον, ενώ εξοικονομεί και χρήματα. Οι προγραμματιστές ποτίσματος της Kärcher είναι συμβατά με όλα τα κοινά συστήματα click-on.