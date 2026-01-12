Ανέμη ΗΤ 3.400
Compact καροτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.
Το έτοιμο προς χρήση καροτσάκι λάστιχου HT 3.400 είναι ιδανικό για το πότισμα μεσαίων και μεγάλων σε έκταση χώρων και κήπων. Χάρη στην καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου, αποθηκεύεται εύκολα εξοικονομώντας χώρο. Τα χαρακτηριστικά του: Ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο ρύθμισης γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση. Πλήρως συναρμολογημένο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έτοιμο για χρήση
Μανιβέλα που περιστρέφεται ελεύθερα
- Εργονομικό τύλιγμα και ξετύλιγμα των εύκαμπτων σωλήνων
Μεγάλοι τροχοί
- Για περισσότερη κινητικότητα.
Λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος
Χωρητικότητα: 40μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" ή 30μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" ή 20μ. εύκαμπτου σωλήνα 3/4"
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Πτυσσόμενο
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|2,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|390 x 450 x 700