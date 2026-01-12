Το έτοιμο προς χρήση καροτσάκι λάστιχου HT 3.400 είναι ιδανικό για το πότισμα μεσαίων και μεγάλων σε έκταση χώρων και κήπων. Χάρη στην καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου, αποθηκεύεται εύκολα εξοικονομώντας χώρο. Τα χαρακτηριστικά του: Ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο ρύθμισης γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση. Πλήρως συναρμολογημένο. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.