Ανέμη λάστιχου HR 7.300
Ανέμη για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπου, που παρέχει εξοικονόμηση χώρου. Με αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.
Σύστημα ποτίσματος με compact σχεδιασμό! Το έτοιμο προς χρήση kit ανέμης λάστιχου HR 7.315 5/8", φορητό ή σταθερό, είναι κατάλληλο για πότισμα μικρότερων και μεσαίων σε έκταση χώρων και κήπων. Χάρη στις ειδικές θέσεις αποθήκευσης που διαθέτει, όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα μόνο σημείο. Χαρακτηριστικά: αποσπώμενο τύμπανο (2 σε 1), άγκιστρα εξαρτημάτων για να αποθηκεύονται τακτικά οι κάνες ψεκασμού και τα ακροφύσια, καθώς και κουτί για αποθήκευση εργαλείων κήπου π.χ. φτυάρια, γάντια κήπου κλπ. Περιλαμβάνει άγκιστρο για τοποθέτηση σε τοίχο και δύο συνδέσμους λάστιχου και επιπρόσθετο σφιγκτήρα για τις κάνες ψεκασμού. Είναι κατάλληλο για όλα τα συμβατικά λάστιχα (χωρητικότητα: σωλήνα 30 m 1/2" ή 20 m 5/8" ή 12 m 3/4"). Πλήρως συναρμολογημένο. Ποτίστε έξυπνα και εύκολα με την Kärcher!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
2 x σύνδεσμοι εύκαμπτου σωλήνα
Αφαιρούμενο τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα (2 σε 1)
Παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης των ακροφυσίων και των πιστολιών ψεκασμού
Θήκη εξαρτημάτων της κάνης ψεκασμού ή των ψεκαστήρων, όταν είναι συνδεδεμένα στον εύκαμπτο σωλήνα
Ευρύχωρο κουτί αποθήκευσης για τα γάντια κήπου, τα ψαλίδια, τα φτυάρια κλπ.
Χωρητικότητα: 30μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" ή 20μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" ή 12μ. εύκαμπτου σωλήνα 3/4"
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Στιβαρά υλικά
- Ανθεκτικό.
- Έτοιμο για χρήση
Επιτοίχια στήριξη
- Ανέμη λάστιχου για την πρακτική αποθήκευση εύκαμπτων σωλήνων και εξαρτημάτων κήπου, που εξοικονομεί χώρο
- Εύκολη στερέωση στον τοίχο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|3,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 515 x 510