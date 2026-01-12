Σύστημα ποτίσματος με compact σχεδιασμό! Το έτοιμο προς χρήση kit ανέμης λάστιχου HR 7.315 5/8", φορητό ή σταθερό, είναι κατάλληλο για πότισμα μικρότερων και μεσαίων σε έκταση χώρων και κήπων. Χάρη στις ειδικές θέσεις αποθήκευσης που διαθέτει, όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα μόνο σημείο. Χαρακτηριστικά: αποσπώμενο τύμπανο (2 σε 1), άγκιστρα εξαρτημάτων για να αποθηκεύονται τακτικά οι κάνες ψεκασμού και τα ακροφύσια, καθώς και κουτί για αποθήκευση εργαλείων κήπου π.χ. φτυάρια, γάντια κήπου κλπ. Περιλαμβάνει άγκιστρο για τοποθέτηση σε τοίχο και δύο συνδέσμους λάστιχου και επιπρόσθετο σφιγκτήρα για τις κάνες ψεκασμού. Είναι κατάλληλο για όλα τα συμβατικά λάστιχα (χωρητικότητα: σωλήνα 30 m 1/2" ή 20 m 5/8" ή 12 m 3/4"). Πλήρως συναρμολογημένο. Ποτίστε έξυπνα και εύκολα με την Kärcher!