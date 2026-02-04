Καλάθι μάνικας HC 50 *UA
Το καρότσι λάστιχου HC 50 έχει σχεδιαστεί για λάστιχο 50 m, 1/2" και είναι ιδανικό για μεσαίους και μεγάλους χώρους και κήπους. Μεταφέρεται εύκολα και έχει μεγάλους τροχούς για μεγαλύτερη σταθερότητα. Τα καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης του λάστιχου Kärcher θέτουν νέα πρότυπα όσον αφορά τη λειτουργία, τον σχεδιασμό και την ποιότητα. Τα σύγχρονα καρότσια λάστιχου επιτρέπουν γρήγορο τύλιγμα και ξετύλιγμα του λάστιχου και είναι συμβατά με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλικ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλοι τροχοί
- Για περισσότερη κινητικότητα.
Χωρητικότητα: 50μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" ή 35μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" ή 23μ. εύκαμπτου σωλήνα 3/4"
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|2,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|480 x 500 x 745
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου