Το καρότσι λάστιχου HC 50 έχει σχεδιαστεί για λάστιχο 50 m, 1/2" και είναι ιδανικό για μεσαίους και μεγάλους χώρους και κήπους. Μεταφέρεται εύκολα και έχει μεγάλους τροχούς για μεγαλύτερη σταθερότητα. Τα καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης του λάστιχου Kärcher θέτουν νέα πρότυπα όσον αφορά τη λειτουργία, τον σχεδιασμό και την ποιότητα. Τα σύγχρονα καρότσια λάστιχου επιτρέπουν γρήγορο τύλιγμα και ξετύλιγμα του λάστιχου και είναι συμβατά με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλικ.