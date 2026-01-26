Τα καινοτόμα καρότσια για λάστιχα κήπου θέτουν νέα πρότυπα όσον αφορά την λειτουργικότητα, τη σχεδίαση και την ποιότητα. Εξοικονομούν χώρο και επιτρέπουν τη γρήγορη τύλιξη και εκτύλιξη του σωλήνα, χωρίς καθοδήγηση με το χέρι. Γωνιακή σύνδεση λάστιχου, με δύο συνδέσμους γενικής χρήσης Plus. Χρήσιμα και απαραίτητα εργαλεία για έναν τέλειο κήπο.