Μεταλλικό καρότσι λάστιχου ΗΤ 80 Μ
Μεταλλικό καρότσι λάστιχου ΗΤ 80 Μ με ανθεκτικό, ανοξειδωτο χαλύβδινο πλαίσιο και τύμπανο. Αντιολισθητική, εργονομική λαβή ρυθμιζόμενου ύψους. Γωνιακή σύνδεση λάστιχου.
Τα καινοτόμα καρότσια για λάστιχα κήπου θέτουν νέα πρότυπα όσον αφορά την λειτουργικότητα, τη σχεδίαση και την ποιότητα. Εξοικονομούν χώρο και επιτρέπουν τη γρήγορη τύλιξη και εκτύλιξη του σωλήνα, χωρίς καθοδήγηση με το χέρι. Γωνιακή σύνδεση λάστιχου, με δύο συνδέσμους γενικής χρήσης Plus. Χρήσιμα και απαραίτητα εργαλεία για έναν τέλειο κήπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
- Χάρη στη γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα, ο σωλήνας δεν είναι τσακισμένος. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η μέγιστη ροή νερού.
Λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος
Με 2 συνδέσμους γενικής χρήσης για εύκαμπτο σωλήνα Plus
Αντιολισθητική και εργονομική λαβή
- Βολική λαβή για εύκολο χειρισμό.
Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα και χειροκίνητη μανιβέλα ελεύθερης περιστροφής
- Για εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα του εύκαμπτου σωλήνα.
Ατσάλινο πλαίσιο και τύμπανο
- Στιβαρός σχεδιασμός και ανθεκτικότητα στη σκουριά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|5,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|420 x 570 x 853
Πεδίο προμήθειας
- Σύζευξη σωλήνα: 2 Τεμάχιο(α)
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Κήπος κουζίνας
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου