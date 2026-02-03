Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός CVH 3 Plus
Ισχυρό και έτοιμο για χρήση οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή: με το συμπαγές επαναφορτιζόμενο σκουπάκι CVH 3 Plus, μπορείς να πεις αντίο στη βρωμιά στο σαλόνι, το υπνοδωμάτιο, την κουζίνα ή το αυτοκίνητο.
Ένας ισχυρός (καθημερινός) βοηθός: το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι CVH 3 Plus που λειτουργεί με μπαταρία αφαιρεί αποτελεσματικά κάθε είδους βρωμιά, όπως τρίχες, ψίχουλα και σκόνη, από οπουδήποτε και χωρίς να αφήνει ίχνη. Επιπλέον, το πλενόμενο σύστημα φίλτρου δύο σταδίων, που περιλαμβάνει ένα λεπτό χαλύβδινο πλέγμα για χονδροειδείς ρύπους και τρίχες και ένα φίλτρο HEPA (EN 1822:1998) διασφαλίζει ότι ο αέρας εξαγωγής είναι εξαιρετικά καθαρός. Άλλα πλεονεκτήματα: υψηλή ισχύς αναρρόφησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στον αθόρυβο κινητήρα BLDC, τη συμπαγή και ελαφριά σχεδίαση, τα δύο διαφορετικά επίπεδα αναρρόφησης με χρόνο λειτουργίας μπαταρίας έως και 20 λεπτά και έναν βολικό σταθμό φόρτισης που περιλαμβάνει αποθήκευση εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή απόδοση καθαρισμού χάρη στον κινητήρα BLDCΥψηλή ισχύς αναρρόφησης για όλους τους τύπους μικρότερων εργασιών καθαρισμού χάρη στον κινητήρα BLDC.
Επιλογή μεταξύ δύο τρόπων λειτουργίαςΕλάχιστη λειτουργία για μεγάλο χρόνο λειτουργίας (μέγ. 20 λεπτά), μέγιστη λειτουργία για υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
Σταθμός φόρτισης με αποθήκευση αξεσουάρΒολική φόρτιση και εύκολη αποθήκευση στο σταθμό φόρτισης.
Ελαφρύ και με compact διαστάσεις
- Εκτελέστε εύκολα μικρές καθημερινές εργασίες καθαρισμού.
Έτοιμο για άμεση χρήση
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό και την απλή χρήση των εξαρτημάτων.
Φίλτρο 2 σταδίων
- Ιδανικός συνδυασμός λεπτού ατσάλινο πλέγμα για χονρδοειδείς ρύπους και τρίχες, καθώς και το φίλτρο HEPA (EN 1822:1998).
Πλενόμενο φίλτρο και δοχείο σκόνης
- Καθαρίζεται εύκολα κάτω από τρεχούμενο νερό και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Πρακτικά αξεσουάρ
- Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες και δυσπρόσιτες περιοχές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|0,15
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 78
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|70
|Διάρκεια λειτουργίας στη χαμηλή ρύθμιση (min)
|20
|Διάρκεια λειτουργίας στην υψηλή ρύθμιση (min)
|10
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση μπαταρίας (V)
|7,2
|Τάση (V)
|7,2
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|2
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (h)
|4
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|330 x 76 x 76
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής: 5 V / 2 A σταθμός φόρτισης + προσαρμογέας (1 από το καθένα)
- Ακροφύσιο σχισμής 2 σε 1
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA (EN 1822:1998)
- Σταθμός στάθμευσης με μονάδα φόρτισης
Εξοπλισμός
- Έλεγχος ισχύος: Με 2 επίπεδα απόδοσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Έπιπλα
- Εσωτερικό οχήματος