Ένας ισχυρός (καθημερινός) βοηθός: το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι CVH 3 Plus που λειτουργεί με μπαταρία αφαιρεί αποτελεσματικά κάθε είδους βρωμιά, όπως τρίχες, ψίχουλα και σκόνη, από οπουδήποτε και χωρίς να αφήνει ίχνη. Επιπλέον, το πλενόμενο σύστημα φίλτρου δύο σταδίων, που περιλαμβάνει ένα λεπτό χαλύβδινο πλέγμα για χονδροειδείς ρύπους και τρίχες και ένα φίλτρο HEPA (EN 1822:1998) διασφαλίζει ότι ο αέρας εξαγωγής είναι εξαιρετικά καθαρός. Άλλα πλεονεκτήματα: υψηλή ισχύς αναρρόφησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στον αθόρυβο κινητήρα BLDC, τη συμπαγή και ελαφριά σχεδίαση, τα δύο διαφορετικά επίπεδα αναρρόφησης με χρόνο λειτουργίας μπαταρίας έως και 20 λεπτά και έναν βολικό σταθμό φόρτισης που περιλαμβάνει αποθήκευση εξαρτημάτων.