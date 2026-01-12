Το χορτοκοπτικό μπαταρίας LTR 18-25 είναι ένας κομψό και αξιόπιστο μηχάνημα χαμηλής έντασης θορύβου. Η περιστρεφόμενη μεσινέζα έχει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό: δεν εγγυάται μόνο ακρίβεια στην κοπή, αλλά φτάνει σε κάθε γωνιά και σχισμή του κήπου χωρίς κόπο. Η περιστρεφόμενη μεσινέζα προσαρμόζεται αυτόματα για να διασφαλιστεί ότι βρίσκεται πάντα στο ιδανικό μήκος. Επιπλέον, η λειτουργία κοπής άκρων καθιστά εύκολο το έργο της δημιουργίας καθαρών άκρων και μονοπατιών. Το μπαταριοκίνητο χορτοκοπτικό είναι εξαιρετικά ελαφρύ και ο σχεδιασμός δύο χειρολαβών το καθιστά πολύ άνετο στο κράτημα και τη χρήση.