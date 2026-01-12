Χορτοκοπτικό μεσινέζας μπαταρίας LTR 18-25 Battery
Χορτοκοπτικό μπαταρίας LTR 18-25/ 18V. Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή.Εργονομικό στο κράτημα, εξαιρετικά ελαφρύ και εύκολο στη χρήση.
Το χορτοκοπτικό μπαταρίας LTR 18-25 είναι ένας κομψό και αξιόπιστο μηχάνημα χαμηλής έντασης θορύβου. Η περιστρεφόμενη μεσινέζα έχει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό: δεν εγγυάται μόνο ακρίβεια στην κοπή, αλλά φτάνει σε κάθε γωνιά και σχισμή του κήπου χωρίς κόπο. Η περιστρεφόμενη μεσινέζα προσαρμόζεται αυτόματα για να διασφαλιστεί ότι βρίσκεται πάντα στο ιδανικό μήκος. Επιπλέον, η λειτουργία κοπής άκρων καθιστά εύκολο το έργο της δημιουργίας καθαρών άκρων και μονοπατιών. Το μπαταριοκίνητο χορτοκοπτικό είναι εξαιρετικά ελαφρύ και ο σχεδιασμός δύο χειρολαβών το καθιστά πολύ άνετο στο κράτημα και τη χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποτελεσματικό σύστημα κοπήςΗ λειτουργία κοπής καθιστά εύκολη την εργασία σε γωνίες και στενούς χώρους στον κήπο. Η περιστρεφόμενη μεσινέζα εγγυάται ακριβή κοπή και αθόρυβη λειτουργία.
Κοπή άκρωνΠεριστρεφόμενη κεφαλή κοπής για καθαρά άκρα γκαζόν κατά μήκος σε βεράντες και μονοπάτια.
ΕλαφρύΤο μικρό βάρος της συσκευής παίρνει τη σκληρή δουλειά από το κόψιμο του γκαζόν.
Αυτόματη ρύθμιση της μεσινέζας
- Η αυτόματη ρύθμιση εγγυάται ότι η μεσινέζα έχει πάντα το ιδανικό μήκος για την εργασία.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Άνετη θέση εργασίας, η οποία διευκολύνει και στην πλάτη, χάρη στο σχεδιασμό πιασίματος με δύο χέρια.
Εύχρηστο προστατευτικό κάλυμμα
- Το προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει τον χρήστη από τα κομμάτια χόρτου που αιωρούνται.
- Τα πρόσθετα στηρίγματα καθιστούν απλή την τοποθέτηση του χλοοκοπτικού στην άκρη όταν γίνεται ένα διάλειμμα από την εργασία.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Βέλτιστη χρήση λεπίδων κοπής
- Ιδανικό για εργασίες υψηλής έντασης, όπως η απομάκρυνση των αγριόχορτων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Διάμετρος κοπής (cm)
|25
|Περιστροφικός κόφτης
|Κεφαλή γραμμής
|Επέκταση του νήματος
|αυτόματο
|Γεωμετρία γραμμής κοπής
|Περιστρεφόμενο
|Διάμετρος γραμμής (mm)
|1,6
|Προσαρμογή ταχύτητας
|Όχι
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|9500
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Άκρη γκαζόν
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Εξοπλισμός
- Σπείρα
- Επιπρόσθετη λαβή
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν