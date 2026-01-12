Ιδανικό για ξάκρισμα και διαμόρφωση των άκρων του γκαζόν, το ασύρματο χορτοκοπτικό LTR 18-30 της Kärcher επιτυγχάνει πάντα ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Ελαφρύ και βολικό, μπαίνει εύκολα σε κάθε γωνιά και κάτω από έπιπλα κήπου χωρίς να καταστρέφει τα γειτονικά φυτά και δέντρα, χάρη στη στριφτή μεσινέζα, την περιστροφική κεφαλή και το πτυσσόμενο προστατευτικό φυτών. Αυτό το χορτοκοπτικό διαθέτει λειτουργία κοπής άκρων που προσφέρει σαφή περιγράμματα στην περίμετρο βεραντών και διαδρόμων. Καθώς εργάζεστε, η τροφοδοσία της μεσινέζας προσαρμόζεται αυτόματα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνεχώς το βέλτιστο μήκος κοπής. Θα το βρείτε βολικό χάρη στην τηλεσκοπική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια. Το LTR 18-30 είναι συμβατό με μπαταρίες Kärcher 18 V και 2,5 Ah ή 5,0 Ah. Επίσης, διαθέτει οθόνη LCD όπου εμφανίζεται ένδειξη για την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας ενώ εργάζεστε.