Χορτοκοπτικό μεσινέζας μπαταρίας LTR 18-30 Battery
Ένα πραγματικό μηχάνημα γενικής χρήσης: το χορτοκοπτικό μεσινέζας LTR 18-30 Battery, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, είναι εργονομικά σχεδιασμένο για άνετη εργασία, φτάνει εύκολα σε κάθε γωνιά και εγγυάται πεντακάθαρες άκρες γκαζόν. Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή.
Ιδανικό για ξάκρισμα και διαμόρφωση των άκρων του γκαζόν, το ασύρματο χορτοκοπτικό LTR 18-30 της Kärcher επιτυγχάνει πάντα ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Ελαφρύ και βολικό, μπαίνει εύκολα σε κάθε γωνιά και κάτω από έπιπλα κήπου χωρίς να καταστρέφει τα γειτονικά φυτά και δέντρα, χάρη στη στριφτή μεσινέζα, την περιστροφική κεφαλή και το πτυσσόμενο προστατευτικό φυτών. Αυτό το χορτοκοπτικό διαθέτει λειτουργία κοπής άκρων που προσφέρει σαφή περιγράμματα στην περίμετρο βεραντών και διαδρόμων. Καθώς εργάζεστε, η τροφοδοσία της μεσινέζας προσαρμόζεται αυτόματα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συνεχώς το βέλτιστο μήκος κοπής. Θα το βρείτε βολικό χάρη στην τηλεσκοπική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια. Το LTR 18-30 είναι συμβατό με μπαταρίες Kärcher 18 V και 2,5 Ah ή 5,0 Ah. Επίσης, διαθέτει οθόνη LCD όπου εμφανίζεται ένδειξη για την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας ενώ εργάζεστε.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποτελεσματικό σύστημα κοπήςΗ λειτουργία κοπής καθιστά εύκολη την εργασία σε γωνίες και στενούς χώρους στον κήπο. Η περιστρεφόμενη μεσινέζα εγγυάται ακριβή κοπή και αθόρυβη λειτουργία.
Κοπή άκρωνΠεριστρεφόμενη κεφαλή κοπής για καθαρά άκρα γκαζόν κατά μήκος σε βεράντες και μονοπάτια.
Ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπήςΕργονομική λύση κοπής, ακόμη και κάτω από μικρά εμπόδια όπως πάγκους κήπου.
Πτυσσόμενο προστατευτικό φυτών
- Προστατεύει τα φυτά από ζημιές όταν κόβονται κατά μήκος παρτεριών και δέντρων.
Τηλεσκοπική λαβή
- Προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Για όρθια θέση εργασίας που αποτρέπει την οσφυαλγία και τον τραυματισμό.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Ελαστική λαβή για ασφαλή κράτημα και επιπλέον άνεση.
- Ρύθμιση ύψους με δύο χέρια. Για εργονομική στάση εργασίας.
Αυτόματη ρύθμιση της μεσινέζας
- Η αυτόματη ρύθμιση εγγυάται ότι η μεσινέζα έχει πάντα το ιδανικό μήκος για την εργασία.
Εύχρηστο προστατευτικό κάλυμμα
- Το προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει τον χρήστη από τα κομμάτια χόρτου που αιωρούνται.
- Τα πρόσθετα στηρίγματα καθιστούν απλή την τοποθέτηση του χλοοκοπτικού στην άκρη όταν γίνεται ένα διάλειμμα από την εργασία.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Βέλτιστη χρήση λεπίδων κοπής
- Ιδανικό για εργασίες υψηλής έντασης, όπως η απομάκρυνση των αγριόχορτων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Διάμετρος κοπής (cm)
|30
|Περιστροφικός κόφτης
|Κεφαλή γραμμής
|Επέκταση του νήματος
|αυτόματο
|Γεωμετρία γραμμής κοπής
|Περιστρεφόμενο
|Διάμετρος γραμμής (mm)
|1,6
|Προσαρμογή ταχύτητας
|Όχι
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|7800
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Άκρη γκαζόν
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Εξοπλισμός
- Σπείρα
- Προστατευτικό φυτών
- Ρύθμιση κλίσης
- Επιπρόσθετη λαβή
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν