Το χορτοκοπτικό με μπαταρία LTR 18-30 Battery Limited Edition σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής: Για ακριβές κόψιμο, το οποίο φτάνει εύκολα στις γωνίες και στα στενά σημεία του κήπου. Ή τις λεπίδες του χορτοκοπτικού για το δύσκολο κλάδεμα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, των βρύων και των ζιζανίων. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο συστημάτων κοπής γρήγορα και απλά, χωρίς να χρειάζεστε εργαλεία. Η κλίση του χορτοκοπτικού μπαταρίας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί εύκολα κάτω από χαμηλά εμπόδια. Το αναδιπλούμενο προστατευτικό φυτών αποτρέπει την τυχαία ζημιά σε κοντινά λουλούδια και δέντρα. Και ο εργονομικός σχεδιασμός της τηλεσκοπικής λαβής και της ρυθμιζόμενης σε ύψος λαβής αφαιρεί πολλή από την προσπάθεια και την καταπόνηση της όρθιας εργασίας.