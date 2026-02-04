Χορτοκοπτικό μεσινέζας μπαταρίας LTR 18-30 Battery Limited Edition
Το χορτοκοπτικό με μπαταρία LTR 18-30 Battery Limited Edition περιλαμβάνει καρούλι μεσινέζας και 2 λεπίδες χορτοκοπτικού. Μπαίνει εύκολα σε στενούς χώρους, εξασφαλίζει καθαρές άκρες γκαζόν.
Το χορτοκοπτικό με μπαταρία LTR 18-30 Battery Limited Edition σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής: Για ακριβές κόψιμο, το οποίο φτάνει εύκολα στις γωνίες και στα στενά σημεία του κήπου. Ή τις λεπίδες του χορτοκοπτικού για το δύσκολο κλάδεμα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, των βρύων και των ζιζανίων. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο συστημάτων κοπής γρήγορα και απλά, χωρίς να χρειάζεστε εργαλεία. Η κλίση του χορτοκοπτικού μπαταρίας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί εύκολα κάτω από χαμηλά εμπόδια. Το αναδιπλούμενο προστατευτικό φυτών αποτρέπει την τυχαία ζημιά σε κοντινά λουλούδια και δέντρα. Και ο εργονομικός σχεδιασμός της τηλεσκοπικής λαβής και της ρυθμιζόμενης σε ύψος λαβής αφαιρεί πολλή από την προσπάθεια και την καταπόνηση της όρθιας εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδοτικό σύστημα κοπής 2 σε 1Η γραμμή κοπής με αυτόματη ενίσχυση διευκολύνει τις γωνίες και τους στενούς χώρους. Λεπίδες ψαλιδιού με διπλή λεπίδα για απαιτητικές εργασίες. Αλλαγή χωρίς εργαλεία μεταξύ του καρουλιού μεσινέζας και της λεπίδας του χορτοκοπτικού.
Κοπή άκρωνΠεριστρεφόμενη κεφαλή κοπής για καθαρά άκρα γκαζόν κατά μήκος σε βεράντες και μονοπάτια.
Ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπήςΕργονομική λύση κοπής, ακόμη και κάτω από μικρά εμπόδια όπως πάγκους κήπου.
Πτυσσόμενο προστατευτικό φυτών
- Προστατεύει τα φυτά από ζημιές όταν κόβονται κατά μήκος παρτεριών και δέντρων.
Τηλεσκοπική λαβή
- Προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Για όρθια θέση εργασίας που αποτρέπει την οσφυαλγία και τον τραυματισμό.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Ελαστική λαβή για ασφαλή κράτημα και επιπλέον άνεση.
- Ρύθμιση ύψους με δύο χέρια. Για εργονομική στάση εργασίας.
Εύχρηστο προστατευτικό κάλυμμα
- Η αυτόματη ρύθμιση εγγυάται ότι η μεσινέζα έχει πάντα το ιδανικό μήκος για την εργασία.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Διάμετρος κοπής (cm)
|30
|Περιστροφικός κόφτης
|Κεφαλή γραμμής και λεπίδα
|Επέκταση του νήματος
|αυτόματο
|Γεωμετρία γραμμής κοπής
|Περιστρεφόμενο
|Διάμετρος γραμμής (mm)
|1,6
|Αριθμός λεπίδων
|2
|Προσαρμογή ταχύτητας
|Όχι
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|7800
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Άκρη γκαζόν
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Εξοπλισμός
- Σπείρα
- Προστατευτικό φυτών
- Ρύθμιση κλίσης
- Επιπρόσθετη λαβή
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν