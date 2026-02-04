Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 4 / 36V
Ισχυρός και ευέλικτος, με σύστημα ελέγχου ισχύος δύο επιπέδων, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 250 χλμ/ώρα και ταιριάζει εργονομικά στο χέρι. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας-αναρροφητήρας φύλλων 36 V, ο οποίος διαθέτει σύστημα ελέγχου ισχύος δύο σταδίων, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 250 km/h. Ο φυσητήρας φύλλων διαθέτει ένα αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο με ενσωματωμένο άκρο αποξέσεως, το οποίο επιτρέπει την κίνηση των φύλλων με ελεγχόμενο και στοχευμένο τρόπο και χαλαρώνει τα υγρά πατημένα φύλλα από το έδαφος. Η συσκευή προσαρμόζεται εργονομικά στο χέρι κατά τη χρήση και είναι πολύ καλά ισορροπημένη. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σωλήνας φυσητήρα
- Ισχυρή αφαίρεση φύλλων και ήπιων ρύπων γύρω από το σπίτι και στο γκαράζ.
Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο
- Για ακριβή και καθαρό καθαρισμό. Τα φύλλα μπορούν, για παράδειγμα, να διοχετευθούν ειδικά σε ένα σωρό.
Έλεγχος ισχύος δύο σταδίων
- Μέγιστη ισχύς ή μέγιστος χρόνος εκτέλεσης: Η έξοδος μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Ενσωματωμένη άκρη αποξέσεως
- Τα υγρά φύλλα και η οι συμπαγείς ρύποι μπορούν να γίνουν πιο ήπια χρησιμοποιώντας την άκρη του αποξεστήρα.
Εργονομικός σχεδιασμός
- Ιδανικά ισορροπημένο για καθαρισμό χωρίς κόπο.
Κλείδωμα Bayonet
- Ο σωλήνας φυσήματος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, έτσι ώστε η συσκευή να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο όταν αποθηκεύεται.
Πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Ταχύτητα αέρα (km/h)
|max. 250
|Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h)
|330
|Προσαρμογή ταχύτητας
|ναι
|Επίπεδα ταχύτητας
|2
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Σωλήνας φυσητήρα
- Επίπεδο ακροφύσιο συμπεριλαμβάνεται. άκρη αποξέσεως
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Αφαίρεση φύλλων γύρω από το σπίτι
- Αφαίρεση των πράσινων απορριμμάτων μετά από το κλάδεμα των θάμνων
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο