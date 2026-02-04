Ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας-αναρροφητήρας φύλλων 36 V, ο οποίος διαθέτει σύστημα ελέγχου ισχύος δύο σταδίων, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 250 km/h. Ο φυσητήρας φύλλων διαθέτει ένα αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο με ενσωματωμένο άκρο αποξέσεως, το οποίο επιτρέπει την κίνηση των φύλλων με ελεγχόμενο και στοχευμένο τρόπο και χαλαρώνει τα υγρά πατημένα φύλλα από το έδαφος. Η συσκευή προσαρμόζεται εργονομικά στο χέρι κατά τη χρήση και είναι πολύ καλά ισορροπημένη. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.