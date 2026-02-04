Ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 36 V Li-Ion από την Kärcher διαθέτει έλεγχο ισχύος σε δύο στάδια και επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 250 km/h. Έρχεται σε σετ με μπαταρία και ταχυφορτιστή. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.