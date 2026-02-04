Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 4 / 36V Set

Ισχυρός μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 36 V από την Kärcher με πλήρη έλεγχο ισχύος δύο σταδίων. Επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 250 χλμ/ώρα. Έρχεται σε σετ με μπαταρία και ταχυφορτιστή. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.

Ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 36 V Li-Ion από την Kärcher διαθέτει έλεγχο ισχύος σε δύο στάδια και επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 250 km/h. Έρχεται σε σετ με μπαταρία και ταχυφορτιστή. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 4 / 36V Set: Σωλήνας φυσητήρα
Σωλήνας φυσητήρα
Ισχυρή αφαίρεση φύλλων και ήπιων ρύπων γύρω από το σπίτι και στο γκαράζ.
Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 4 / 36V Set: Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο
Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο
Για ακριβή και καθαρό καθαρισμό. Τα φύλλα μπορούν, για παράδειγμα, να διοχετευθούν ειδικά σε ένα σωρό.
Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 4 / 36V Set: Έλεγχος ισχύος δύο σταδίων
Έλεγχος ισχύος δύο σταδίων
Μέγιστη ισχύς ή μέγιστος χρόνος εκτέλεσης: Η έξοδος μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Ενσωματωμένη άκρη αποξέσεως
  • Τα υγρά φύλλα και η οι συμπαγείς ρύποι μπορούν να γίνουν πιο ήπια χρησιμοποιώντας την άκρη του αποξεστήρα.
Εργονομικός σχεδιασμός
  • Ιδανικά ισορροπημένο για καθαρισμό χωρίς κόπο.
Κλείδωμα Bayonet
  • Ο σωλήνας φυσήματος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, έτσι ώστε η συσκευή να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο όταν αποθηκεύεται.
Πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power
  • Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
  • Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
  • Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Ταχύτητα αέρα (km/h) max. 250
Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h) 330
Προσαρμογή ταχύτητας ναι
Επίπεδα ταχύτητας 2
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου
Τάση (V) 36
Χωρητικότητα (Ah) 2,5
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²) max. 550 (2,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min) max. 15 (2,5 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min) 48 / 78
Ρεύμα φόρτισης (A) 2,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 2,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 4,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 975 x 170 x 305

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
  • Μπαταρία: Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
  • Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power (1 τμχ.)
  • Σωλήνας φυσητήρα
  • Επίπεδο ακροφύσιο συμπεριλαμβάνεται. άκρη αποξέσεως
Πεδία εφαρμογής
  • Αφαίρεση φύλλων γύρω από το σπίτι
  • Αφαίρεση των πράσινων απορριμμάτων μετά από το κλάδεμα των θάμνων
  • Δρόμοι γύρω από το σπίτι
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
