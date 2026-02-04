Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 4 / 36V Set
Ισχυρός μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 36 V από την Kärcher με πλήρη έλεγχο ισχύος δύο σταδίων. Επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 250 χλμ/ώρα. Έρχεται σε σετ με μπαταρία και ταχυφορτιστή. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 36 V Li-Ion από την Kärcher διαθέτει έλεγχο ισχύος σε δύο στάδια και επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 250 km/h. Έρχεται σε σετ με μπαταρία και ταχυφορτιστή. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σωλήνας φυσητήραΙσχυρή αφαίρεση φύλλων και ήπιων ρύπων γύρω από το σπίτι και στο γκαράζ.
Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιοΓια ακριβή και καθαρό καθαρισμό. Τα φύλλα μπορούν, για παράδειγμα, να διοχετευθούν ειδικά σε ένα σωρό.
Έλεγχος ισχύος δύο σταδίωνΜέγιστη ισχύς ή μέγιστος χρόνος εκτέλεσης: Η έξοδος μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Ενσωματωμένη άκρη αποξέσεως
- Τα υγρά φύλλα και η οι συμπαγείς ρύποι μπορούν να γίνουν πιο ήπια χρησιμοποιώντας την άκρη του αποξεστήρα.
Εργονομικός σχεδιασμός
- Ιδανικά ισορροπημένο για καθαρισμό χωρίς κόπο.
Κλείδωμα Bayonet
- Ο σωλήνας φυσήματος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, έτσι ώστε η συσκευή να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο όταν αποθηκεύεται.
Πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Ταχύτητα αέρα (km/h)
|max. 250
|Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h)
|330
|Προσαρμογή ταχύτητας
|ναι
|Επίπεδα ταχύτητας
|2
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|48 / 78
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power (1 τμχ.)
- Σωλήνας φυσητήρα
- Επίπεδο ακροφύσιο συμπεριλαμβάνεται. άκρη αποξέσεως
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Αφαίρεση φύλλων γύρω από το σπίτι
- Αφαίρεση των πράσινων απορριμμάτων μετά από το κλάδεμα των θάμνων
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο