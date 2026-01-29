Εύκολη συντήρηση δέντρων με την δύναμη της μπαταρίας – κλαδιά με διάμετρο έως 2,5 cm δεν αποτελούν πρόβλημα για το μπαταριοκίνητο κλαδευτήρι δέντρων της Kärcher. Χάρη στην υψηλής ποιότητας λεπίδα τύπου bypass, η κοπή είναι ιδιαίτερα ακριβής και δεν απαιτεί προσπάθεια. Το απαλό κλάδεμα προάγει επίσης την υγιή ανάπτυξη των φυτών. Αυτό κάνει την κοπή και το κλάδεμα των δέντρων και των ξυλωδών φυτών ευκολότερη και ασφαλέστερη. Άνετη εναέρια εργασία: με την προαιρετική τηλεσκοπική προέκταση (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό), η εργασία σε ύψος έως και 3,5 μέτρα είναι επίσης εύκολη και άνετη.