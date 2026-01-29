Κλαδευτήρι δέντρων μπαταρίας TLO 2-18
Κόψε κλαδιά με το πάτημα ενός κουμπιού: το κλαδευτήρι δέντρων μπαταρίας, με την υψηλής ποιότητας λεπίδα τύπου bypass, κόβει εύκολα κλαδιά με διάμετρο έως 2,5 cm.
Εύκολη συντήρηση δέντρων με την δύναμη της μπαταρίας – κλαδιά με διάμετρο έως 2,5 cm δεν αποτελούν πρόβλημα για το μπαταριοκίνητο κλαδευτήρι δέντρων της Kärcher. Χάρη στην υψηλής ποιότητας λεπίδα τύπου bypass, η κοπή είναι ιδιαίτερα ακριβής και δεν απαιτεί προσπάθεια. Το απαλό κλάδεμα προάγει επίσης την υγιή ανάπτυξη των φυτών. Αυτό κάνει την κοπή και το κλάδεμα των δέντρων και των ξυλωδών φυτών ευκολότερη και ασφαλέστερη. Άνετη εναέρια εργασία: με την προαιρετική τηλεσκοπική προέκταση (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό), η εργασία σε ύψος έως και 3,5 μέτρα είναι επίσης εύκολη και άνετη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λεπίδα τύπου bypassΚοψίματα με ιδιαίτερη ακρίβεια χωρίς να χρειάζεται δύναμη.
Κλειδαριά ασφαλείαςΑποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του κλαδευτηριού δέντρων.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 VΣυσκευή με δυνατότητα τροφοδότησης από οποιαδήποτε μπαταρία της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Λαβή από καουτσούκ
- Για μέγιστη άνεση, ειδικά για πολύωρη εργασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Κίνηση
|Ηλεκτροκινήτηρας
|Δύναμη κοπής νωπού ξύλου (cm)
|2,5
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (Κοπές)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø κλαδιά: 15 χλστ
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Εξοπλισμός
- Τύπος λεπίδας κοπής: Τύπου bypass
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κλαδιά