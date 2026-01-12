Η φροντίδα του κηπουρού συνεπάγεται καθαρές γραμμές και καθορισμένα σχήματα, τα οποία κάνουν έναν κήπο να εμφανίζεται προσεγμένος. Αλλά όταν κόβεις κατά μήκος βράχων, μονοπατιών ή αιθρίου, ένα χλοοκοπτικό δεν μπορεί ποτέ να παράγει καθαρές γραμμές. Εκεί το ισχυρό ψαλίδι μπαταρίας χλόης και θάμνων GSH 18-20 δίνει τη λύση. Η λεπίδα χλόης πλάτους 12 cm κόβει τις άκρες του χλοοτάπητα με απόλυτη ακρίβεια. Επιπλέον, το χαμηλό βάρος και η μπαταρία υψηλής ισχύος το καθιστούν το τέλειο εργαλείο για εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή και για ισχυρή απόδοση κοπής. Και αυτό δεν είναι το μόνο που μπορεί να κάνει: Μπορεί επίσης να βοηθά στην περιποίηση της μπορντούρας, με την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένη η αντίστοιχη λεπίδα. Η λεπίδα μπορντούρας μήκους 20 cm, με διπλές διαμαντό-ακονισμένες άκρες κοπής, με γρήγορη ασφάλιση στη θέση της χρησιμοποιώντας το σύστημα βιδώματος χωρίς να χρειάζονται εργαλεία. Αφού τακτοποιηθούν όλες οι άκρες του γκαζόν και της μπορντούρας, το ευέλικτο εργαλείο 2 σε 1 μπορεί να κρεμαστεί σε ένα υπόστεγο ή στο γκαράζ μέσω του βρόγχου που είναι ενσωματωμένος στον προφυλακτήρα λεπίδας. Αποθήκευσέ το και εξοικονόμησε χώρο έως την επόμενη χρήση.