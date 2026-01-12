Ψαλίδι χλόης και θάμνων μπαταρίας GSH 18-20
Το ψαλίδι μπαταρίας χλόης και θάμνων 18V GSH 18-20 2-σε-1, κόβει το γρασίδι, τους θάμνους και άκρες του χλοοτάπητα με ακρίβεια. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Η φροντίδα του κηπουρού συνεπάγεται καθαρές γραμμές και καθορισμένα σχήματα, τα οποία κάνουν έναν κήπο να εμφανίζεται προσεγμένος. Αλλά όταν κόβεις κατά μήκος βράχων, μονοπατιών ή αιθρίου, ένα χλοοκοπτικό δεν μπορεί ποτέ να παράγει καθαρές γραμμές. Εκεί το ισχυρό ψαλίδι μπαταρίας χλόης και θάμνων GSH 18-20 δίνει τη λύση. Η λεπίδα χλόης πλάτους 12 cm κόβει τις άκρες του χλοοτάπητα με απόλυτη ακρίβεια. Επιπλέον, το χαμηλό βάρος και η μπαταρία υψηλής ισχύος το καθιστούν το τέλειο εργαλείο για εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή και για ισχυρή απόδοση κοπής. Και αυτό δεν είναι το μόνο που μπορεί να κάνει: Μπορεί επίσης να βοηθά στην περιποίηση της μπορντούρας, με την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένη η αντίστοιχη λεπίδα. Η λεπίδα μπορντούρας μήκους 20 cm, με διπλές διαμαντό-ακονισμένες άκρες κοπής, με γρήγορη ασφάλιση στη θέση της χρησιμοποιώντας το σύστημα βιδώματος χωρίς να χρειάζονται εργαλεία. Αφού τακτοποιηθούν όλες οι άκρες του γκαζόν και της μπορντούρας, το ευέλικτο εργαλείο 2 σε 1 μπορεί να κρεμαστεί σε ένα υπόστεγο ή στο γκαράζ μέσω του βρόγχου που είναι ενσωματωμένος στον προφυλακτήρα λεπίδας. Αποθήκευσέ το και εξοικονόμησε χώρο έως την επόμενη χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
2 σε 1 λειτουργίαΆμεση εναλλαγή μεταξύ γκαζόν και φύλλων θάμνων, όπως απαιτείται για την εργασία στο χέρι.
Αντικατάσταση λεπίδων χωρίς εργαλείαΧάρη στο έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα βιδώματος.
Λεπίδες διαμαντιών με γωνίες κοπής διπλής όψηςΠαρέχει αποτελέσματα ακρίβειας.
Προστασία σημείων λεπίδων και βρόχος για κρέμασμα
- Για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Για άνετη πρόσφυση ακόμα και κατά τη διάρκεια μακρύτερων εργασιών.
Διακόπτης ασφαλείας
- Αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση των ψαλιδιών γκαζόν & μπορντούρας.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα της μπαταρίας. Μεγάλη και ισχυρή, χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου. Η αποσπώμενη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταρίας 18 V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Μήκος κοπής λεπίδας θάμνου (cm)
|20
|Απόσταση δοντιών λεπίδας θάμνου (mm)
|10
|Πλάτος κοπής λεπίδας γκαζόν (cm)
|12
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Ισχύς ανά φόρτιση μπαταρίας - Κοπή θάμνων * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Ισχύς ανά φόρτιση μπαταρίας - Κοπή γκαζόν (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|582 x 100 x 174
* Τρέχοντα μέτρα, μήκος της λεπίδας
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Λεπίδα θάμνων
- Λεπίδα γκαζόν
- Προστατευτικό λεπίδας
Εξοπλισμός
- Κλειστός βρόχος αποθήκευσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Άκρες γκαζόν
- Για κλάδεμα και διαμόρφωση θάμνων
- Θάμνοι