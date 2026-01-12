Ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας HGE 18-45 Battery
Ασύρματο μπορντουροψάλιδο HGE 18-45 Battery με λεπίδα που ακονίζεται με διαμάντι για αποτέλεσμα κοπής ακριβείας.Ελαφρύ για εύκολη και ξεκούραστη εργασία. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Με το μπορντουροψάλιδο μπαταρίας HGE 18-45 της Kärcher, μπορείς να κλαδεύεις και να διαμορφώνεις με ακρίβεια τους φράκτες και τους θάμνους του κήπου, χάρη στη λεπίδα που ακονίζεται με διαμάντι. Ελαφρύ και ασύρματο, ολοκληρώνει δύσκολες εργασίες κηπουρικής με θαυμάσια αποτελέσματα και ελάχιστη προσπάθεια. Για πρόσθετη ασφάλεια, αυτή η συσκευή διαθέτει κύκλωμα ασφαλείας με χειρισμό με τα δύο χέρια, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η τυχαία εκκίνησή της. Χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό του, τα χέρια και οι ώμοι σου δεν κουράζονται, καθώς εργάζεσαι κι έτσι μπορείς να ολοκληρώνεις τις εργασίες κηπουρικής με άνεση. Το HGE 18-45 είναι συμβατό με μπαταρίες Kärcher 18 V και 2,5 Ah ή 5,0 Ah, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα ασύρματα προϊόντα 18 V της Kärcher. Η εύχρηστη οθόνη LCD ενημερώνει για την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας, ενώ δουλεύεις στον κήπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΕλαφρύΟι ώμοι και τα χέρια δεν κουράζονται ακόμα και μετά από πολύωρη εργασία.
Λεπίδα ακονισμένη με διαμάντιΗ λεπίδα εξασφαλίζει ένα ακριβές αποτέλεσμα κοπής.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβήςΓια ευχάριστη και ασφαλή συγκράτηση κατά τη διάρκεια μακρύτερων περιόδων εργασίας.
Κύκλωμα ασφαλείας 2 χεριών
- Ενάντια στην ακούσια εκκίνηση του μπορντουροψάλιδου.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Μήκος λεπίδας (cm)
|45
|Απόσταση ανάμεσα στα δοντάκια (mm)
|18
|Προσαρμογή ταχύτητας
|Όχι
|Ταχύτητα λεπίδας (Κοπές ανά λεπτό)
|2700
|Τύπος λεπίδας κοπής
|Διάτρητη, ακονισμένη με διαμάντι
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Ύψος θάμνου: 1 m, μονόπλευρη κοπή
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Προστατευτικό λεπίδας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Φράχτες, θάμνοι
- Θάμνοι