Με το μπορντουροψάλιδο μπαταρίας HGE 18-45 της Kärcher, μπορείς να κλαδεύεις και να διαμορφώνεις με ακρίβεια τους φράκτες και τους θάμνους του κήπου, χάρη στη λεπίδα που ακονίζεται με διαμάντι. Ελαφρύ και ασύρματο, ολοκληρώνει δύσκολες εργασίες κηπουρικής με θαυμάσια αποτελέσματα και ελάχιστη προσπάθεια. Για πρόσθετη ασφάλεια, αυτή η συσκευή διαθέτει κύκλωμα ασφαλείας με χειρισμό με τα δύο χέρια, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η τυχαία εκκίνησή της. Χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό του, τα χέρια και οι ώμοι σου δεν κουράζονται, καθώς εργάζεσαι κι έτσι μπορείς να ολοκληρώνεις τις εργασίες κηπουρικής με άνεση. Το HGE 18-45 είναι συμβατό με μπαταρίες Kärcher 18 V και 2,5 Ah ή 5,0 Ah, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα ασύρματα προϊόντα 18 V της Kärcher. Η εύχρηστη οθόνη LCD ενημερώνει για την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας, ενώ δουλεύεις στον κήπο.